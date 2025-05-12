Діалог з Путіним неминучий? Єрмак пояснив нюанси переговорів із Росією

У Росії все зав’язано на кремлівському лідері

Першою особою, з якою Україна готова говорити про закінчення війни, залишається глава Кремля Володимир Путін, адже в Росії просто немає інших фігур, здатних приймати та забезпечувати виконання рішень такого масштабу. Попри технічну делегацію на переговорах, підсумкова відповідальність все ж таки залишається на Путіні.

Про це розповів голова офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю РБК-України. Таким чином він відповів на запитання про те, чи Україна говоритиме з кимось окрім Путіна від російської сторони.

"А вам відомо, хто ще в Росії приймає рішення такого рівня і здатний забезпечити їх виконання? Зрозуміло, він делегуватиме технічні та підготовчі етапи — але ми розуміємо, на кому в результаті все зав’язано", — сказав Єрмак.

При цьому, як він зазначає, відмова Путіна піти на перемир’я з 12 травня на 30 днів не стала подивом для України, адже через роки переговорів з агресором уже стало зрозумілим, як він вміє тягнути час. При цьому Україна прагне справедливого та міцного світу та будь-яких форматів переговорів. Єрмак наголосив, що наша країна не дасть Росії приводу звинуватити нас у зриві мирного процесу.

"І ми продовжимо наполягати: якщо Росія справді готова до переговорів, необхідно ухвалити пропозиції США та європейських партнерів про всеосяжне 30-денне припинення вогню. Ця позиція чітко позначена, і ми неодноразово озвучували її у спілкуванні з партнерами.

Думаю, ви вже бачили твіт президента. Так роблять лише сильні лідери. Сьогодні м’яч на боці Москви. Якщо Кремль справді зацікавлений у світі, він знає, що треба робити. Україна — за мир, але не за його імітацію", — зазначив голова ОП.

Єрмак також відповів, чи піде українська сторона на переговори без зупинки бойових дій, якщо такий підхід Кремля все ж таки знайде підтримку у Штатів. Він сказав, що в цьому випадку головне слово "якщо" і всім добре відомо, що такий формат означає для України, адже вона вже проходила. Однак інше питання у тому, що такий формат означатиме для США та Європи. Насамперед для регіональної безпеки.

"Росія намагатиметься вийти з-під санкцій, використовуючи переговорний процес як прикриття. Цей формат обумовлений очевидним прагненням водити всіх за ніс. Чи хочуть у Вашингтоні, щоб Америку водили за ніс? Чи хочуть цього європейці? Безумовно ні. Атлантики", — пояснив Єрмак.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ході свого виступу вночі 11 травня, який російські ЗМІ встигли анонсувати як "сенсаційне", Путін запропонував відновити переговори з Україною 15 травня у Стамбулі без жодних попередніх умов. Таким чином, він буквально відкинув пропозицію України на припинення вогню з 12 травня на 30 днів.

Зеленський відповів на пропозицію Путіна щодо переговорів і заявив, що Україна готова зустрічатися в Туреччині, але за умови, що Росія підтвердить припинення вогню з 12 травня

Дональд Трамп своєю чергою заявив, що переговори необхідно провести хоча б для того, щоб зрозуміти, чи можлива угода в принципі.

Далі український президент зробив заяву, що готовий зустрітися з Путіним особисто у Туреччині. Це можна вважати досить хитрим кроком, оскільки всім відомо, як Путін боїться з’являтися на публіці, тим більше в іншій країні поряд із лідером держави, що ворогує.

До речі, "Телеграф" вирішив поцікавитися думкою читачів і дізнатися, що вони думають про можливість того, що Путін таки з’явиться на особисту зустріч із Зеленським.