Забудьте про дорогі відбілювачі: цей засіб з аптечки зробить простирадла ідеально білими

Ви будете приємно здивовані результатом

З часом постільна білизна, як і тюль, можуть втратити свою білу свіжість, стаючи тьмяними та жовтими. Але не поспішайте викидати їх — існує ефективний спосіб повернути їм первісний вигляд, використовуючи лише один аптечний засіб.

Завдяки йому можна не витрачати гроші на відбілювачі. Детальніше про те, як правильно використовувати цей засіб, розповіли у матеріалі SE.

Як відбілити постільну білизну — лайфхак з аспірином

Постільна білизна може втратити свою білизну через накопичення бруду, поту, а також використання агресивних миючих засобів. А чиста білизна – це запорука здорового сну та гігієни.

Щоб постільна білизна стала як нова, господаркам рекомендують використовувати простий аптечний засіб — аспірин. У ньому міститься саліцилова кислота, яка допомагає з легкістю видаляти забруднення, а також усуває жовтизну на тканині.

Як відбілити постільну білизну, Фото: Freepik

Візьміть 1 таблетку аспірину (500 мг) та розчиніть у 3-4 літрах теплої води. Після того як він розчиниться, помістіть білизну в тазик, залишивши на 1-2 години, щоб тканина могла вбрати розчин і відбілити забруднення. Якщо простирадла сильно пожовтіли, можна залишити їх у розчині на 4 години.

Після цього виперіть постільну білизну в машинці, як завжди, з використанням порошку. Аспірин допоможе додатково вибілити тканину, а звичайний засіб для прання завершить процес очищення. Ви будете приємно вражені результатом!

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