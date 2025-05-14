Забудьте про дорогие отбеливатели: это средство из аптечки сделает простыни идеально белыми

Вы будете приятно удивлены результатом

Со временем постельное белье, как и тюль, могут потерять свою белоснежную свежесть, становясь тусклыми и желтыми. Но не спешите выбрасывать их — существует эффективный способ вернуть им первоначальный вид, используя всего одно аптечное средство.

Благодаря ему можно не тратить деньги на отбеливатели. Детальнее о том, как правильно использовать это средство, рассказали в материале SE.

Как отбелить постельное белье — лайфхак с аспирином

Постельное белье может потерять свою белизну из-за накопления грязи, пота, а также из-за использования агрессивных моющих средств. А чистое белье — это залог здорового сна и гигиены.

Чтобы постельное белье стало как новое, хозяйкам рекомендуют использовать простое аптечное средство — аспирин. В нем содержится салициловая кислота, которая помогает с легкостью удалять загрязнения, а также устраняет желтизну на ткани.

Как отбелить постельное белье, Фото: Freepik

Возьмите 1 таблетку аспирина (500 мг) и растворите в 3-4 литрах теплой воды. После того как он растворится, поместите белье в тазик, оставив на 1-2 часа, чтобы ткань могла впитать раствор и отбелить загрязнения. Если простыни сильно пожелтели, можно оставить их в растворе на 4 часа.

После этого постирайте постельное белье в машинке, как обычно, с использованием порошка. Аспирин поможет дополнительно отбелить ткань, а обычное средство для стирки завершит процесс очищения. Вы будете приятно удивлены результатом!

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