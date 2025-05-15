Куди в Україні можна поїхати, щоб побачити сонце: погода підкладе свиню на вихідних

Прогноз погоди не тішить — тільки в кількох областях варто очікувати сонця в неділю

Кінець поточного та початок наступного тижня не обіцяють українцям суттєвого потепління. В західних і північних областях буде найхолодніше на вихідних.

За даними порталу Ventusky, 17 травня дощитиме майже по всій країні. На шляху негоди — Рівне, Тернопіль, Житомир, Чернівці, Київ, Черкаси, Кропивницький, Одеса, частина Полтавщини тощо. У гідрометцентрі ще менш оптимістичні — опади від незначних до помірних вказані для всіх областей України.

Дощовий фронт в Україні 17 травня

Південь та схід відчують легке потепління. Подекуди температура вдень підійматиметься до +20 — +21 градуса. В західних областях та на півночі вище за +16 на стовпчику термометра очікувати не варто. Ніч буде холодною — до +5 на заході/півночі/північному сході, до +8 у центрі та на півдні, до +12 на сході.

Прогноз погоди на 17 травня

Погода на 18 травня

18 травня погода суттєво не покращиться. Найбільш відчутна зміна погоди очікується на півдні, подекуди в західних областях — дощ припиниться.

Зміна погоди 18 травня

При цьому температура не виросте, а місцями — навіть впаде. Так, в західних областях вдень до +15, вночі до +6. В центрі очікуються рясні дощі, до +10 вночі, та до +17 вдень. Північ також буде з опадами, до +16 вдень, до +8 вночі. Схід з дощами, до +19 вдень та подекуди до +15 вночі. На півдні мінлива хмарність. До +19 вдень та +13 вночі прогнозують синоптики Укргідрометцентру.

Прогноз погоди на 18 травня

Раніше "Телеграф" розповідав, що після 18 травня в Україні змінюватиметься погода. Нарешті можна очікувати потепління. Проте воно не буде радикальним.