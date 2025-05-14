Снігопад у Сахарі та спека в Арктиці стануть буденними? Українців попередили про серйозні зміни клімату

Атмосферна циркуляція змінилася із широтної на меридіональну

Влада і пересічні громадяни України не слухають попередження науковців Українського гідрометінституту ДСНС та НАНУ про серйозну зміну клімату в нашій країні. Натомість вони слухають людей, далеких від цієї науки.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла провідна науковиця, фізик атмосфери та заслужений метеоролог України Вазіра Мартазінова. Вона пояснила, як особисто ставиться до тих змін, які ми спостерігаємо.

Більше читайте у публікації: "В мене велика тривога": метеорологиня про погодні аномалії в Україні і хвороби через зміни клімату".

— Я відчуваю тривогу. Тому що нас ніхто не слухає. Щоб дійсно зрозуміти, що відбувається з кліматом, не можна орієнтуватися на випадкових людей, які говорять про клімат, — каже фахівчиня.

За її словами, нинішні зміни в кліматі — не на краще.

— Чому? Тому що зараз атмосферна циркуляція повністю змінилася. Якщо раніше вона була широтною: на півдні — одні процеси, на півночі — інші, то тепер вона стала меридіональною, — каже заслужена метеоролог.

Вона пояснює: це означає, що з півночі можуть різко вторгатися арктичні холодні маси, які опускаються далеко на південь. А з півдня, навпаки, піднімаються теплі маси — ідуть на північ. І ці процеси відбуваються одночасно, через усі широти, у т.ч. через Україну.

— Ось у чому суть. Циркуляція стала іншою. Її потрібно поважати. Ставитися до неї легковажно не можна. Тривога в мене дуже велика, — підсумувала Вазіра Мартазінова.

*За останні 10 років сніг у пустелі Сахара спостерігали вже п'ять разів. Це було 2016, 2018 (двічі), 2021 та 2022 років.

Нагадаємо, раніше вона пояснила "Телеграфу", чому у прогнозах синоптиків багато помилок.