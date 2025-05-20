Забудьте про жовтий наліт: цей лайфхак допоможе відбілити ванну за лічені хвилини

Не варто витрачати гроші на дорогі засоби

З часом на кранах та поверхнях у ванній накопичується стійкий наліт — від води, мила та іржі. Він не тільки псує зовнішній вигляд, а й викликає нервування при прибиранні. Однак є метод, який допоможе швидко та ефективно очистити ванну та повернути їй колишній блиск.

Необов’язково витрачатися на дорогу хімію – впоратися із забрудненнями допоможуть доступні засоби. Детальніше про це розповіли у матеріалі Apartment therapy.

Як швидко очистити ванну від нальоту

Очистити ванну до блиску можна без агресивної хімії — достатньо всього одного грейпфрута і жмені великої солі. Розріжте фрукт навпіл, рясно посипте зріз сіллю, змочіть поверхню ванни й почніть терти, злегка вичавлюючи сік — він у поєднанні з сіллю ефективно видаляє наліт і забруднення

Грейпфрут вибирають для чищення завдяки його натуральним кислотам та соковитій структурі. Кислоти, такі як лимонна та аскорбінова, допомагають розчиняти забруднення та повертають ванній колишній блиск.

Як очистити ванну підручними засобами, Фото: Freepik

Метод з грейпфрутом та сіллю відмінно підходить для більшості ванн з емальованим покриттям, акрилових та керамічних поверхонь. Але перед повним очищенням рекомендується протестувати засіб на невеликій непомітній ділянці, щоб переконатися, що немає небажаних реакцій.

У важкодоступних місцях можна використовувати шкірку грейпфрута. Після чищення залишиться лише змити залишки фруктової м’якоті та солі – ванна сяятиме, як нова.

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