Забудьте про жовтий наліт: цей лайфхак допоможе відбілити ванну за лічені хвилини
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Не варто витрачати гроші на дорогі засоби
З часом на кранах та поверхнях у ванній накопичується стійкий наліт — від води, мила та іржі. Він не тільки псує зовнішній вигляд, а й викликає нервування при прибиранні. Однак є метод, який допоможе швидко та ефективно очистити ванну та повернути їй колишній блиск.
Необов’язково витрачатися на дорогу хімію – впоратися із забрудненнями допоможуть доступні засоби. Детальніше про це розповіли у матеріалі Apartment therapy.
Як швидко очистити ванну від нальоту
Очистити ванну до блиску можна без агресивної хімії — достатньо всього одного грейпфрута і жмені великої солі. Розріжте фрукт навпіл, рясно посипте зріз сіллю, змочіть поверхню ванни й почніть терти, злегка вичавлюючи сік — він у поєднанні з сіллю ефективно видаляє наліт і забруднення
Грейпфрут вибирають для чищення завдяки його натуральним кислотам та соковитій структурі. Кислоти, такі як лимонна та аскорбінова, допомагають розчиняти забруднення та повертають ванній колишній блиск.
Метод з грейпфрутом та сіллю відмінно підходить для більшості ванн з емальованим покриттям, акрилових та керамічних поверхонь. Але перед повним очищенням рекомендується протестувати засіб на невеликій непомітній ділянці, щоб переконатися, що немає небажаних реакцій.
У важкодоступних місцях можна використовувати шкірку грейпфрута. Після чищення залишиться лише змити залишки фруктової м’якоті та солі – ванна сяятиме, як нова.
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