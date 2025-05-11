Рус

Стильний та не за всі гроші світу: у мережі показали лайфхак, як зробити пуф для дачі

Автор
Кароліна Терещенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Меблі для дачі
Меблі для дачі. Фото Колаж "Телеграфу"

Ви можете обрати колір на свій смак

Зробити пуф для дачі з автомобільної шини та ротанга — це не лише екологічно, але й стильно. Такий предмет меблів стане чудовим доповненням до вашого саду або тераси.

Який вигляд має такий пуф, показали у соцмережі ТікТок. Для стильних меблів вам знадобляться старі автомобільні шини та бухта ротанга, а також дриль.

За необхідності очистіть колесо. Потім зробіть отвори у ньому так, щоб можна пропустити через них ротанг. Плести верх та боки можна будь-яким плетінням.

Коли пуф буде готовим, можна прикріпити до нього коліщати та пошити м'яку подушку по розміру.

Декілька таких пуфів вам обійдуться не за три копійки, але дешевше, ніж купити в магазині. Кілограм ротанга коштує від 300 гривень. Старі шини можна знайти в гаражі, або пройтися по сусідах.

Також додаткові гроші знадобляться на коліщата (за бажанням). А подушку можна пошити зі старих речей.

Нагадуємо, що зручний органайзер для швабр та віників можна зробити зі звичайного утеплювача для труб і скотчу. Такий утеплювач для труб не вдарить по кишені — у популярному будівельному супермаркеті він коштує всього 35 гривень за 2 погонних метри. А можливо, у вас навіть залишився шматок після ремонту, тож не доведеться витрачати жодної копійки. Матеріал легкий, гнучкий і достатньо міцний, щоб витримати вагу господарського приладдя.

Раніше "Телеграф" писав, як за копійки перетворити звичайну дачу на котедж, як у кіно. Ці лайфхаки додадуть естетики у ваш будинок.

Теги:
#Дача #Лайфхак #Пуф