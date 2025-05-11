Стильний та не за всі гроші світу: у мережі показали лайфхак, як зробити пуф для дачі

Ви можете обрати колір на свій смак

Зробити пуф для дачі з автомобільної шини та ротанга — це не лише екологічно, але й стильно. Такий предмет меблів стане чудовим доповненням до вашого саду або тераси.

Який вигляд має такий пуф, показали у соцмережі ТікТок. Для стильних меблів вам знадобляться старі автомобільні шини та бухта ротанга, а також дриль.

За необхідності очистіть колесо. Потім зробіть отвори у ньому так, щоб можна пропустити через них ротанг. Плести верх та боки можна будь-яким плетінням.

Коли пуф буде готовим, можна прикріпити до нього коліщати та пошити м'яку подушку по розміру.

Декілька таких пуфів вам обійдуться не за три копійки, але дешевше, ніж купити в магазині. Кілограм ротанга коштує від 300 гривень. Старі шини можна знайти в гаражі, або пройтися по сусідах.

Також додаткові гроші знадобляться на коліщата (за бажанням). А подушку можна пошити зі старих речей.

Нагадуємо, що зручний органайзер для швабр та віників можна зробити зі звичайного утеплювача для труб і скотчу. Такий утеплювач для труб не вдарить по кишені — у популярному будівельному супермаркеті він коштує всього 35 гривень за 2 погонних метри. А можливо, у вас навіть залишився шматок після ремонту, тож не доведеться витрачати жодної копійки. Матеріал легкий, гнучкий і достатньо міцний, щоб витримати вагу господарського приладдя.

Раніше "Телеграф" писав, як за копійки перетворити звичайну дачу на котедж, як у кіно. Ці лайфхаки додадуть естетики у ваш будинок.