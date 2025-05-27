Зірка "Динамо" зустрічається з переможницею "Холостяка" (відео)

Зоряну пару помітили на весіллі "динамівця"

Півзахисник "Динамо" та молодіжної збірної України Володимир Бражко, видно, зустрічається з блогеркою Дашею Квітковою. Пара відвідала весілля "динамівця" Максима Дячука.

Відповідне відео з’явилося у мережі, передає Tribuna. На кадрах можна побачити, як Бражко ніжно тримає Дар'ю за руку.

Додамо, що Володимир та Дар'я не афішували свої стосунки. Бражко після весілля також опублікував сторіс із фотографією, на якій він тримає за руку кохану.

Даша Квіткова стала відомою після перемоги у 9-му сезоні шоу "Холостяк" у 2019 році. Дівчина зуміла завоювати серце "холостяка" Микити Добриніна, і пара навіть зіграла весілля у 2020 році. 2021 року Дар'я народила сина Лева, проте вже 2023 року родина розпалася. Квіткова активно веде Instagram-блог, де за її життям стежать близько 2 млн людей.

Зазначимо, 23-річний Бражко у кампанії 2024/25 провів 37 матчів за "Динамо" у всіх турнірах, відзначившись 5 голами та 4 асистами.

Нагадаємо, у сезоні 2024/25 "Динамо" провалило сезон у Лізі Європи, не зумівши вийти у плей-оф єврокубк. Біло-сині виграли "золото" УПЛ і дійшли до фіналу Кубка України, де поступилися у серії пенальті "Шахтарю".