Рус

Не здумайте зробити це 26 травня, якщо не хочете "підхопити" нещастя

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Яке сьогодні свято — Карпів день
Яке сьогодні свято — Карпів день. Фото Freepik

Дізнайтеся, чому сьогодні не можна бігати та довго спати

Цього понеділка православні віряни та греко-католики вшановують пам’ять апостола Карпа. Раніше святого згадували 8 червня, але із переходом на новоюліанський церковний календар дата святкування перемістилася.

Карп жив у I столітті та був учнем Ісуса Христа. Апостол Павло відгукувався про нього як про людину доброчесну, з чистим і піднесеним розумом. За ці якості він доручив Карпу служіння єпископом у місті Берія, що у Фракії на півночі Греції. Крім цього, Карп проповідував і на острові Крит. За одними переказами, святий мирно помер у Берії, за іншими — прийняв мученицьку смерть за правління імператора Нерона.

У народному календарі 26 травня відоме як "Карп Карполов" і пов’язаний він із рибальством. Наші пращури цього дня обов'язково йшли до річки за щасливим уловом.

батько і син на рибалці біля озера
Фото: freepik

Що не можна робити 26 травня

  • Підмітати підлогу — до нещастя.
  • Бігати — можна в цей день втекти від своєї удачі.
  • Вступати в конфлікти з близькими — навіть невелика сварка призведе до розриву стосунків.
  • Пересаджувати рослини — вони можуть почати хворіти або загинути.
  • Лінуватися і довго спати — удача відвернеться.

Народні прикмети 26 травня

  • Велика кількість комарів говорить про теплі, але дощові дні наприкінці червня.
  • Гучне квакання жаб – про дощі найближчими днями.
  • Вогкість у повітрі — до затяжної негоди.
  • Багато щавлю 26 травня – літо буде теплим.

У кого іменини 26 травня

Сьогодні іменини святкують Олександр, Георгій, Іван, Карп, Олена, Юрій та Макар.

Свята та події 26 травня

  • Всесвітній день рудих (World Redhead Day)
  • Всесвітній день Дракули
  • День кіннотника
  • День Єрусалиму в Ізраїлі
  • День матері у Польщі
  • Національний день вибачень в Австралії

Нагадаємо, що до початку літа українці відзначать ще низку свят. Раніше "Телеграф" публікував календар важливих подій та вихідних на травень 2025 року.

Теги:
#Традиції #Свята #Заборони #Церковне свято #Іменини