Не здумайте зробити це 26 травня, якщо не хочете "підхопити" нещастя
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Дізнайтеся, чому сьогодні не можна бігати та довго спати
Цього понеділка православні віряни та греко-католики вшановують пам’ять апостола Карпа. Раніше святого згадували 8 червня, але із переходом на новоюліанський церковний календар дата святкування перемістилася.
Карп жив у I столітті та був учнем Ісуса Христа. Апостол Павло відгукувався про нього як про людину доброчесну, з чистим і піднесеним розумом. За ці якості він доручив Карпу служіння єпископом у місті Берія, що у Фракії на півночі Греції. Крім цього, Карп проповідував і на острові Крит. За одними переказами, святий мирно помер у Берії, за іншими — прийняв мученицьку смерть за правління імператора Нерона.
У народному календарі 26 травня відоме як "Карп Карполов" і пов’язаний він із рибальством. Наші пращури цього дня обов'язково йшли до річки за щасливим уловом.
Що не можна робити 26 травня
- Підмітати підлогу — до нещастя.
- Бігати — можна в цей день втекти від своєї удачі.
- Вступати в конфлікти з близькими — навіть невелика сварка призведе до розриву стосунків.
- Пересаджувати рослини — вони можуть почати хворіти або загинути.
- Лінуватися і довго спати — удача відвернеться.
Народні прикмети 26 травня
- Велика кількість комарів говорить про теплі, але дощові дні наприкінці червня.
- Гучне квакання жаб – про дощі найближчими днями.
- Вогкість у повітрі — до затяжної негоди.
- Багато щавлю 26 травня – літо буде теплим.
У кого іменини 26 травня
Сьогодні іменини святкують Олександр, Георгій, Іван, Карп, Олена, Юрій та Макар.
Свята та події 26 травня
- Всесвітній день рудих (World Redhead Day)
- Всесвітній день Дракули
- День кіннотника
- День Єрусалиму в Ізраїлі
- День матері у Польщі
- Національний день вибачень в Австралії
Нагадаємо, що до початку літа українці відзначать ще низку свят. Раніше "Телеграф" публікував календар важливих подій та вихідних на травень 2025 року.