Не здумайте зробити це 26 травня, якщо не хочете "підхопити" нещастя

Дізнайтеся, чому сьогодні не можна бігати та довго спати

Цього понеділка православні віряни та греко-католики вшановують пам’ять апостола Карпа. Раніше святого згадували 8 червня, але із переходом на новоюліанський церковний календар дата святкування перемістилася.

Карп жив у I столітті та був учнем Ісуса Христа. Апостол Павло відгукувався про нього як про людину доброчесну, з чистим і піднесеним розумом. За ці якості він доручив Карпу служіння єпископом у місті Берія, що у Фракії на півночі Греції. Крім цього, Карп проповідував і на острові Крит. За одними переказами, святий мирно помер у Берії, за іншими — прийняв мученицьку смерть за правління імператора Нерона.

У народному календарі 26 травня відоме як "Карп Карполов" і пов’язаний він із рибальством. Наші пращури цього дня обов'язково йшли до річки за щасливим уловом.

Фото: freepik

Що не можна робити 26 травня

Підмітати підлогу — до нещастя.

Бігати — можна в цей день втекти від своєї удачі.

Вступати в конфлікти з близькими — навіть невелика сварка призведе до розриву стосунків.

Пересаджувати рослини — вони можуть почати хворіти або загинути.

Лінуватися і довго спати — удача відвернеться.

Народні прикмети 26 травня

Велика кількість комарів говорить про теплі, але дощові дні наприкінці червня.

Гучне квакання жаб – про дощі найближчими днями.

Вогкість у повітрі — до затяжної негоди.

Багато щавлю 26 травня – літо буде теплим.

У кого іменини 26 травня

Сьогодні іменини святкують Олександр, Георгій, Іван, Карп, Олена, Юрій та Макар.

Свята та події 26 травня

Всесвітній день рудих (World Redhead Day)

Всесвітній день Дракули

День кіннотника

День Єрусалиму в Ізраїлі

День матері у Польщі

Національний день вибачень в Австралії

Нагадаємо, що до початку літа українці відзначать ще низку свят. Раніше "Телеграф" публікував календар важливих подій та вихідних на травень 2025 року.