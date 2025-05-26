Не вздумайте сделать это 26 мая, если не хотите "подхватить" несчастье
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Узнайте, почему сегодня нельзя бегать и долго спать
В этот понедельник православные верующие и греко-католики чтят память апостола Карпа. Ранее святого вспоминали 8 июня, но с переходом на новоюлианский церковный календарь дата празднования переместилась.
Карп жил в I веке и был учеником Иисуса Христа. Апостол Павел отзывался о нем как о человеке добродетельном, с чистым и возвышенным умом. За эти качества он поручил Карпу служение епископом в городе Берия, находящемся во Фракии на севере Греции. Помимо этого, Карп проповедовал и на острове Крит. Согласно одним преданиям, святой мирно скончался в Берии, по другим же — принял мученическую смерть во времена правления императора Нерона.
В народном календаре 26 мая известно как "Карп Карполов" и связан он с рыболовством. Наши предки в этот день обязательно шли к реке за счастливым уловом.
Что нельзя делать 26 мая
- Подметать пол — к несчастью.
- Бегать — можно в этот день убежать от своей удачи.
- Вступать в конфликты с близкими — даже небольшая ссора приведет к разрыву отношений.
- Пересаживать растения — они могут начать болеть или погибнуть.
- Лениться и долго спать — удача отвернется.
Народные приметы 26 мая
- Обилие комаров говорит о теплых, но дождливых днях в конце июня.
- Громкое кваканье лягушек – о дождях в ближайшие дни.
- Сырость в воздухе — к затяжному ненастью.
- Много щавеля 26 мая — лето будет теплым.
У кого именины 26 мая
Сегодня именины празднуют Александр, Георгий, Иван, Карп, Елена, Юрий и Макар.
Праздники и события 26 мая
- Всемирный день рыжих (World Redhead Day)
- Всемирный день Дракулы
- День конника
- День Иерусалима в Израиле
- День матери в Польше
- Национальный день извинений в Австралии
Напомним, что до начала лета украинцы отметят еще ряд праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь важных событий и выходных на май 2025 года.