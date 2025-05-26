Не вздумайте сделать это 26 мая, если не хотите "подхватить" несчастье

Узнайте, почему сегодня нельзя бегать и долго спать

В этот понедельник православные верующие и греко-католики чтят память апостола Карпа. Ранее святого вспоминали 8 июня, но с переходом на новоюлианский церковный календарь дата празднования переместилась.

Карп жил в I веке и был учеником Иисуса Христа. Апостол Павел отзывался о нем как о человеке добродетельном, с чистым и возвышенным умом. За эти качества он поручил Карпу служение епископом в городе Берия, находящемся во Фракии на севере Греции. Помимо этого, Карп проповедовал и на острове Крит. Согласно одним преданиям, святой мирно скончался в Берии, по другим же — принял мученическую смерть во времена правления императора Нерона.

В народном календаре 26 мая известно как "Карп Карполов" и связан он с рыболовством. Наши предки в этот день обязательно шли к реке за счастливым уловом.

Фото: freepik

Что нельзя делать 26 мая

Подметать пол — к несчастью.

Бегать — можно в этот день убежать от своей удачи.

Вступать в конфликты с близкими — даже небольшая ссора приведет к разрыву отношений.

Пересаживать растения — они могут начать болеть или погибнуть.

Лениться и долго спать — удача отвернется.

Народные приметы 26 мая

Обилие комаров говорит о теплых, но дождливых днях в конце июня.

Громкое кваканье лягушек – о дождях в ближайшие дни.

Сырость в воздухе — к затяжному ненастью.

Много щавеля 26 мая — лето будет теплым.

У кого именины 26 мая

Сегодня именины празднуют Александр, Георгий, Иван, Карп, Елена, Юрий и Макар.

Праздники и события 26 мая

Всемирный день рыжих (World Redhead Day)

Всемирный день Дракулы

День конника

День Иерусалима в Израиле

День матери в Польше

Национальный день извинений в Австралии

Напомним, что до начала лета украинцы отметят еще ряд праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь важных событий и выходных на май 2025 года.