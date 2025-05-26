Його вбили під час Революції Гідності: який вигляд має могила учасника Євромайдану Сергія Нігояна

Минуло понад 11 років з моменту смерті активіста

Сергій Нігоян був одним із перших, хто загинув на Євромайдані, коли брав участь у Революції Гідності. Це сталося 22 січня 2014 року. Хлопець віддав життя за свободу України всього у 20 років. Натомість критикував майданівців ексрегіонал Олександр Єфремов, який згодом потрапив до в'язниці через підтримку сепаратистів.

"Телеграф" нагадає, як Нігоян брав участь у подіях Євромайдану, за яких обставин загинув і де його поховали.

Що відомо про Сергія Нігояна

Хлопець народився у селі Березнуватівка, що на Дніпропетровщині, у 1993 році. Сім'я втекла до України з Вірменії через війну в Нагірному Карабасі. Односельці добре відгукувалися про хлопця та вважали його працьовитим і спокійним.

У 2011 році Нігоян вступив до Дніпродзержинського коледжу фізичного виховання, де опановував фах вчителя фізкультури. Через 2 роки його відрахували з навчального закладу. Сергій займався спортом і посів третю сходинку на чемпіонаті Дніпродзержинська з кіокушинкай карате. Також він мріяв про акторську справу.

Нігоян мріяв стати актором, фото з мережі

Нігоян мав активну громадянську позицію, тож поїхав у грудні 2013 року на Майдан. Батькам про це він нічого не сказав. Сергій не підтримував жодного політика під час Революції Гідності. На Майдані він був охоронцем і ночував у наметах.

На Майдані Сергій давав інтерв'ю, де озвучував патріотичні ідеї. Широко відомим Нігоян став після того, як зачитав поему "Кавказ" Тараса Шевченка на фоні барикад.

Нігоян зачитує вірш "Кавказ" Тараса Шевченка

Нігоян загинув 22 січня 2014 року біля стадіону "Динамо" на Грушевського. Тоді мітингувальники зібралися на Народному Вічі, аби висловити протест проти "диктаторських законів", які обмежують права та свободи громадян. Нігояна застрелили близько шостої ранку, коли між мітингувальниками та "Беркутом" тривало перемир'я. Він отримав поранення від свинцевої картечі.

Нігояна вбили на Майдані, фото з мережі

У 2017 році керівник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк розповідав, що справа щодо вбивства Нігояна не отримала розвитку. Експертиза, яку провели за місяць після вбивства, показала, що стріляли з 3 метрів, а кордон силовиків був далі. Хоча за іншими експертизами, стріляли з 20 метрів, що могло свідчити про постріли з боку "беркутівців".

Могила Сергія Нігояна

Майданівця поховали на сільському кладовищі у рідній Березнуватівці. На його похорон прийшли понад 2 тисячі осіб. Сергію встановили великий меморіальний комплекс з колонами. Посередині нього розмістили пам'ятник, на якому відтворили світлину Сергія на Майдані у повний зріст. Друга частина меморіалу — чорно-біла, на якій вказані його особисті дані, напис "Герой України" та поминальний вірш.

Пам'ятник Сергію Нігояну, фото з мережі

Нігояну встановили великий меморіал, фото з мережі

В Україні зберігають пам'ять про активіста. Зокрема, у вірменському місті Спітак площу імені Януковича "перейменували" на честь Сергія Нігояна. Там почепили відповідну табличку. У Бережанах, що на Тернопільщині, вулицю Галана перейменували на Сергія Нігояна. У Дніпрі проспект Калініна перейменували на проспект Нігояна.

У 2018 році громадська організація "Родина Героїв Небесної Сотні" та об'єднання "Вавилон'13" створили "Відзнаку імені Героя Небесної Сотні Сергія Нігояна". Так проводиться конкурс творчих робіт на честь героя. У 2023 році вулицю Булгакова перейменували на вулицю Сергія Нігояна в Ізюмі, що на Харківщині.

Раніше "Телеграф" писав, де похований відомий український журналіст Георгій Гонгадзе. Його вбивство обговорювала вся країна.