Вбивав людей у місті: де в Івано-Франківську можна побачити "могилу вампіра"

Місце має загадкову історію, пов'язану з вурдалаком

На Київському цвинтарі в Івано-Франківську розташована так звана "могила вампіра". Це одна з моторошних локацій у місті, яка лякає місцевих через історії, які з нею пов'язані. Не менш цікавим є старовинне кладовище у Дніпрі, де був похований масон.

На цвинтарі можна побачити могилу кондуктора залізниці, який помер ще у 1936 році, пише "Телеграф". Існує думка, що його поховали на місці, де раніше закопали справжнього вампіра. Натомість встановлення надгробку на цій ж локації нібито потривожило вурдалаку — міфічну істоту, яка здатна повстати з могили. У тому ж році кровопивця вбив 3 людей.

Подейкували, що на цвинтарі в Івано-Франківську був вампір, фото mi100.info

Розв'язав цю проблему місцевий чаклун, який загнав вампіра назад у могилу. Утім, у 70-х роках минулого століття вурдалак знову з'явився. Йшлося про те, що на кладовищі виявили 6 мертвих дітей зі слідами укусів на шиї. Радянська влада не вірила в існування вампірів, тож списували це на маніяків.

"Могила вампіра", фото Наталії Каблюк

За переказами, аби позбутися кровопивці, його могилу випалили військовим вогнеметом. Дим з могили люди спостерігали протягом 3 днів. Водночас після цього в Івано-Франківську припинилися вбивства.

Місце поховання вурдалаки, фото mi100.info

Також існувала версія, що ця історія вигадана місцевим письменником Володимиром Єшкілєвим. У 2000-х на "могилі вампіра" вночі часто збиралися місцеві неформали. Зараз туди вже ніхто не приходить, але містична атмосфера на цвинтарі все ще зберігається.

Зараз на "могилі вампіра" тихо, фото mi100.info

Раніше "Телеграф" розповідав про незвичне поховання часів Першої світової війни у Києві. Там можна побачити німецькі гранати.