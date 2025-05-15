Був на волосині від смерті: як Максим Неліпа ледь не загинув у 2018 і чому пішов з "Дизель-шоу"

Актор певний час грав у "Дизель шоу"

У четвер, 15 травня, стало відомо, що на війні загинув популярний український телеведучий та актор Максим Неліпа. Це сталося під час виконання бойового завдання. Чоловіку було 48 років.

Неліпа був ведучим різних телепрограм у 2000-х: "Програй мільйон", "Погода", "Хто там?", "Народна зірка". На початку повномасштабного вторгнення росіян ведучий долучився до лав ЗСУ. "Телеграф" звернув увагу на цікаві факти з кар'єри ведучого.

Таємний вихід Неліпи з "Дизель студіо"

У мережі немає інформації про те, чому ведучий вирішив покинути гумористичну студію "Дизель студіо". Максим не коментував своє рішення ні у соціальних мережах, ні у ЗМІ. У студії також публічно не пояснювали вихід актора з колективу.

Неліпа міг піти з "Дизель студіо" через особисті причини або інші обставини. Ще 10 жовтня 2019 року ведучий брав участь у телевізійних зйомках "Дизель шоу", які відбувалися у палаці "Україна". Згодом актор припинив з'являтися у телевипусках.

Неліпа був учасником "Дизель студіо", фото з мережі

Після виходу з колективу Максим не брав участі в інших проєктах і припинив активно з'являтися у публічному просторі. У травні 2022 року Неліпа поширював номер "Дизель шоу" про дітей учасників колективу. Він лаконічно підписав ролик: "Без коментарів".

Неліпа потрапляв у ДТП

У жовтні 2018 року автобус з учасниками "Дизель студіо" потрапив у ДТП під Києвом. Актори поверталися з гастролей зі Львова до Києва. Унаслідок аварії загинула Марина Поплавська. Яну Глущенко та Єгора Крутоголова госпіталізували.

Неліпа після ДТП певний час ходив у гіпсі, а згодом повністю одужав. Акторка Яна Глущенко розповідала, що ДТП трапилась через те, що водій заснув. Натомість чоловік казав, що Поплавська його відволікла.

"Чому це трапилося — наш водій заснув. Про це ніхто не говорив: він врізався у вантажівку. Коли все це сталося, то він, можливо, в стані афекту говорив, що його Маринка відволікла. І коли наш адвокат питала, що з ним робити, я сказала, що він має сидіти. І я це сказала одна із шести акторів", — розповіла Глущенко.

Яна Глущенко розповіла причину ДТП, скриншот з відео

Також акторка зазначила, що якби автобус влетів у бігборд, то ніхто не залишився б живим. Тож Максиму тоді, як і іншим акторам, пощастило залишитися живим.

"Якщо б не було відділення "Нової пошти"… Ми рухалися по траєкторії, там величезний бігборд стояв. І ми прям туди, якщо б потрапили, то не було б нікого", — додала Яна.

Після загибелі Поплавської, з колективу пішов Олег Іваниця. Він розповідав, що втратив мотивацію займатися гумором після смерті Марини, яка була однією з головних акторок студії. Пізніше Олег зазначив, що мав конфлікти з акторами. Також за його словами, тоді учасники студії образилися на нього за таке рішення.

Олег Іваниця, фото з мережі

У 2019 році з колективу пішов і Неліпа, однак без коментарів. Після початку вторгнення росіян колектив покинули Сергій Писаренко та Євген Нікішин. Причина — вони не захотіли висловлюватися проти Росії, в якій народилися.

Сергій Писаренко та Євген Нікішин, фото з мережі

Акторка Марина Грицук, яка перебувала в окупації 17 днів, втекла до рідної Білорусі. Там вона влаштувалась на ранкове шоу на російському телеканалі.

Марина Грицук, фото "Дизель студіо"

Також у травні 2025 року з "Дизель студіо" пішла Яна Глущенко. Акторка розповіла, що хоче спробувати себе в інших проєктах, зокрема у серйозних амплуа.

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