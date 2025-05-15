Був зіркою українського ТБ у 2000-х: чим відомий ведучий Макс Неліпа, який загинув на війні

Ведучий загинув на фронті у 48 років

У четвер, 15 травня, стало відомо про загибель на фронті відомого українського телеведучого та актора Максима Неліпи. Він був обличчям різних телепрограм у 2000-х. Ведучий став на захист України ще на початку повномасштабного вторгнення росіян.

"Телеграф" розкаже, якою була діяльність Неліпи і що відомо про його військову службу.

Що відомо про Максима Неліпу

Неліпа народився у 1976 році у Києві. Навчався на інженера-приладобудівника у столичному політехнічному інституті. У 2004-2006 роках Максим вів програму "Програй мільйон" на каналі ICTV. У 2007-2009 роках він був ведучим "Погоди". Паралельно Неліпа протягом 7 років вів квартирну лотерею "Хто там?" на телеканалах УТ-1 та "1+1".

Макс Неліпа вів різні програми на ТБ, фото KP.UA

У 2010-2011 роках Неліпа був ведучим проєкту "Народна зірка" на телеканалі "Україна". Також він брав участь у програмі "Танці з зірками" на "1+1" разом з Оленою Шоптенко.

Макс Неліпа брав участь у "Танцях з зірками", фото УНІАН

Також Неліпа грав тренера у фільмі "Здивуй мене", конферансьє у корчмі — у стрічці "Як козаки…", ведучого чемпіонату з рибальства — у "Байки Мітяя" та ведучого — у серіалі "Небесні родичі".

Макс Неліпа грав у фільмах, фото з мережі

У 2017 році Максим став актором гумористичної студії "Дизель Студіо". Зокрема, брав участь у скетч-комі "На трьох" і концертному шоу "Дизель Шоу".

Макс Неліпа грав у "Дизель шоу", фото з мережі

Макс Неліпа пішов у ЗСУ

Максим вступив до лав ЗСУ на початку вторгнення Росії в Україну. Він був рядовим солдатом в одній з військових частин. У 2022 році ведучий поширив ролик, як виконує пісню з присвятою ЗСУ. Було помітно, що Максим посивів і відростив бороду.

Неліпа присвятив трек ЗСУ

Згодом Неліпа став командиром розвідувального взводу. У січні 2025 року він отримав поранення на фронті, після чого мав кілька операцій у Дніпрі. Після реабілітації знову повернувся на війну.

Неліпа захищав Україну від окупантів, фото з його соцмереж

Неліпа перебував у шлюбі з дружиною Тамарою. Вони мають двох спільних дітей — Артема та Марію.

Ведучий загинув на фронті 12 травня, про це повідомила його дружина Тамара. Утім, наразі невідомо, за яких обставин це відбулося. Неліпі було 48 років.

Неліпа загинув в 48 років, фото з його соцмереж

"Поки що, ще дуже мало інформації ("у зв'язку із надважкою обстановкою в країні потрібно чекати… йде слідство обставин") – як пояснили в його частині, де він служив останнім часом та був призначений командиром!.. У мене немає слів і сліз. Мої співчуття нашим дітям, найглибші співчуття мамі Максіка, рідним і друзям! Співчуваю собі та всім нам! Це нестерпна втрата. Будь проклята, війна", – написала вона.

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