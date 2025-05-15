Був зіркою українського ТБ у 2000-х: чим відомий ведучий Макс Неліпа, який загинув на війні
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Ведучий загинув на фронті у 48 років
У четвер, 15 травня, стало відомо про загибель на фронті відомого українського телеведучого та актора Максима Неліпи. Він був обличчям різних телепрограм у 2000-х. Ведучий став на захист України ще на початку повномасштабного вторгнення росіян.
"Телеграф" розкаже, якою була діяльність Неліпи і що відомо про його військову службу.
Що відомо про Максима Неліпу
Неліпа народився у 1976 році у Києві. Навчався на інженера-приладобудівника у столичному політехнічному інституті. У 2004-2006 роках Максим вів програму "Програй мільйон" на каналі ICTV. У 2007-2009 роках він був ведучим "Погоди". Паралельно Неліпа протягом 7 років вів квартирну лотерею "Хто там?" на телеканалах УТ-1 та "1+1".
У 2010-2011 роках Неліпа був ведучим проєкту "Народна зірка" на телеканалі "Україна". Також він брав участь у програмі "Танці з зірками" на "1+1" разом з Оленою Шоптенко.
Також Неліпа грав тренера у фільмі "Здивуй мене", конферансьє у корчмі — у стрічці "Як козаки…", ведучого чемпіонату з рибальства — у "Байки Мітяя" та ведучого — у серіалі "Небесні родичі".
У 2017 році Максим став актором гумористичної студії "Дизель Студіо". Зокрема, брав участь у скетч-комі "На трьох" і концертному шоу "Дизель Шоу".
Макс Неліпа пішов у ЗСУ
Максим вступив до лав ЗСУ на початку вторгнення Росії в Україну. Він був рядовим солдатом в одній з військових частин. У 2022 році ведучий поширив ролик, як виконує пісню з присвятою ЗСУ. Було помітно, що Максим посивів і відростив бороду.
Згодом Неліпа став командиром розвідувального взводу. У січні 2025 року він отримав поранення на фронті, після чого мав кілька операцій у Дніпрі. Після реабілітації знову повернувся на війну.
Неліпа перебував у шлюбі з дружиною Тамарою. Вони мають двох спільних дітей — Артема та Марію.
Ведучий загинув на фронті 12 травня, про це повідомила його дружина Тамара. Утім, наразі невідомо, за яких обставин це відбулося. Неліпі було 48 років.
"Поки що, ще дуже мало інформації ("у зв'язку із надважкою обстановкою в країні потрібно чекати… йде слідство обставин") – як пояснили в його частині, де він служив останнім часом та був призначений командиром!.. У мене немає слів і сліз. Мої співчуття нашим дітям, найглибші співчуття мамі Максіка, рідним і друзям! Співчуваю собі та всім нам! Це нестерпна втрата. Будь проклята, війна", – написала вона.
Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз співак 2000-х Василь Бондарчук. Його називали секс-символом українського шоу-бізнесу.