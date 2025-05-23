Ніколи не забувайте класти це у лунку з помідорами — дешево і дуже ефективно

Ці бюджетні підгодівлі "змусять" томати плодоносити до пізньої осені

Правильна посадка розсади томатів та своєчасне внесення добрив – запорука рясного врожаю. Щоб помідори розвивалися міцними та продовжували плодоносити до пізньої осені, не забудьте підгодувати розсаду.

Знання того, що саме варто покласти у лунку при посадці помідорів, — ключ до багатого врожаю, пише ruralsprout. Грамотно обрані добрива допоможуть виростити ароматні, соковиті та солодкі плоди.

Що додати у лунку при посадці помідорів

Компост або перегній — гній корів або коней, що перепрів протягом року і збагачений азотом, фосфором і калієм.

— гній корів або коней, що перепрів протягом року і збагачений азотом, фосфором і калієм. Подрібнена яєчна шкаралупа – джерело калію, фосфору, кальцію та інших корисних речовин.

– джерело калію, фосфору, кальцію та інших корисних речовин. Доломітове борошно — використовується для зниження кислотності ґрунту.

— використовується для зниження кислотності ґрунту. Зола рослинного або деревного походження — містить калій і мікроелементи.

— містить калій і мікроелементи. Готові мінеральні добрива, збагачені калієм та фосфором.

Через два тижні після висадки томатів у відкритий ґрунт їх слід підгодувати азотним добривом, наприклад, карбамідом (сечовиною). Азот, що міститься в цьому добриві, необхідний рослинам для активного росту та розвитку. Розчин готують з розрахунку 20-30 г добрива на 10 літрів води та поливають по одному літру під кожен кущ.

Зазначимо, що зараз активний час для посадок овочевих культур. Раніше ми писали, що додати до лунки з огірками.