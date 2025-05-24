Справжній атол на Дніпрі: в Україні є особливе місце сили, яке засвітилось в кількох фільмах (фото, відео)

Від Дніпра це озеро відділяє тонка смужка землі

В Україні чимало місць, де сила природи відчувається якнайкраще. Одне з них — озеро Бучак на Черкащині та його околиці. Тут з'єднались давні вірування, сила людини та справжня вдача. Адже озеро Бучак — не просто водойма, а природне диво, яке виникло там, де мала з’явитися Канівська ГАЕС. Проєкт так і не реалізували, натомість українці отримали цікаве місце для "дикого" відпочинку. На місці котловану утворилось озеро — глибоке, холодне і кришталево чисте.

Виглядає воно як атол, але не в океані, а на Дніпрі. Його живлять джерела, а не Дніпро, попри близькість Канівського водосховища. Місцеві купаються в ньому, однак варто наголосити, що вода дуже прохолодна, і купання тут — на страх і ризики туристів.

Озеро Бучак та пейзажі навколо

Вода в озері не така, як в Дніпрі

Бучак — це ще й пейзаж. Гори, густі ліси, вивітрені кручі й той самий Дніпро — одночасно в одному кадрі. Тут знімали "Казку про Іллю Муромця" (Олександр Птушко), "Українську рапсодію" (Сергій Параджанов), "Іванове дитинство" (Андрій Тарковський), і не випадково. Тут інша енергія.

Поруч — Сакральний Лабіринт і Бабина Гора. Про перший кажуть, що він відкриває глибини себе, про другу — що це давнє жіноче святилище, знане ще з трипільських часів.

Сакральний Лабіринт

Поруч з озером Бучак в лісі є також Рожена криниця. Раніше вважалось, що вода з неї має цілющу силу

Найпростіше дістатися до озера Бучак автомобілем, проте дорога буде не з рівних. Якщо добиратися самотужки — потрібно доїхати до Канева, там сісти на маршрутку, що їде до населеного пункту Студенець. Від Студенця потрібно іти пішки.

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