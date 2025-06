Розлучився з дружиною та рідко зʼявляється у соцмережах: де зараз ведучий "Світ навиворіт" Дмитро Комаров

Ведучий продовжує свою професійну діяльність

Дмитро Комаров — популярний український телеведучий і журналіст, який прославився завдяки програмі "Світ навиворіт". У проєкті він відвідує непопулярні для туристів міста та знайомить глядачів з культурою і особливостями різних країн. Від початку вторгнення росіян він змінив фокус на висвітлення життя українців під час війни. Також ведучий розлучився з журналісткою та моделлю Олександрою Кучеренко.

Програму "Світ навиворіт" транслюють на українському телебаченні вже протягом 15 років. За цей час Комаров об'їздив понад 20 країн, де показував екзотичні місця, побут місцевих і особливості різних народів. У 2021 році Дмитро випустив проєкт про подорожі Україною "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим", де показує цікаві місця в нашій країні.

Де зараз Дмитро Комаров

У 2022 році Дмитро став першим журналістом, який зробив репортажі з деокупованих Бучі та Ірпеня, що на Київщині. Він показав звірства росіян, вчинені у цих містах. У 2023 році Комаров презентував авторський документальний проєкт "Рік". У ньому можна побачити репортажі з фронту та інтерв'ю з впливовими посадовцями, зокрема з президентом України Володимиром Зеленським і тодішнім Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Комаров брав інтерв'ю у Володимира Зеленського, фото з телеграм-каналу президента

Проєкт рік видався дуже успішним. Його цитували відомі закордонні медіа The Times, The Independent, The Sun. Програму переклали французькою, іспанською, португальською та англійською. Згодом вийшли ще дві документальні роботи телеведучого — "Рік. Харківщина", в якому йдеться про деокупацію українськими військовими Харківщини і "Рік. Херсон" — до річниці звільнення міста.

Комаров у Херсоні, фото з його інстаграм-сторінки

У червні 2024 року Комаров привітав колег з Днем журналіста в інстаграмі і припинив публікувати дописи. Пізніше стало відомо, що ведучий тривалий час працював над новим сезоном "Світу навиворіт". У новому сезоні Дмитро показав розмови з військовими, волонтерами, а також українцями, які втратили житло під час війни.

У 2025 році Комаров долучався до екіпажу мобільної бойової групи у Сумах, аби показати, як військові щодня ризикують життям заради захисту батьківщини: "Хлопці – справжні герої. І це не тільки про ризик для їх життя (по мобільних групах також летить). Я про елементарне – графік життя навиворіт: кожен вечір – чергування, кожну ніч – полювання на дрони, кожен ранок – початок денного сну. А, прокинувшись, повторення: знову вечірня зміна і ніч на холоді, у будь-яку погоду. Адаптація до життя "сови" – не бачити денне світло, працювати кожну ніч без вихідних".

Комаров у Сумах, фото з інстаграм-сторінки ведучого

У березні 2025 року Дмитро повідомив про розлучення з моделлю та володаркою титулу "Міс Україна 2016" Олександрою Кучеренко. Телеведучий написав, що це було свідоме рішення обох, і ніхто нікого не зраджував.

"Так, ми розлучаємося. Ні, ніхто нікого не зрадив. Не обманув. Не пішов до іншого/іншої. Розходимося з повагою одне до одного. Це зважене рішення двох дорослих людей. І все, що було в нашому спільному житті, залишається тільки нашим, між нами двома. За зачиненими дверима сім'ї, яку нам не вдалося зберегти. Але ми залишаємося друзями, не припиняємо спілкування, у нас все ок з людськими стосунками. Просто тепер – вони не сімейні", – написав Дмитро.

Комаров і Кучеренко, фото "1+1"

Зараз Дмитро продовжує знімати випуски своєї програми "Світ навиворіт". Так, він випустив кілька випусків про Карпати, острів Зміїний, а також висвітлив , як працює металургійне підприємство "Запоріжсталь". А в останньому випуску Дмитро показав тренування новобранців 10 гірсько-штурмової бригади "Едельвейс". Так глядачі можуть побачити, як бійці готуються до фронту. Зокрема, проходять випробування у гірських умовах, серед яких — сходження на вершину Петрос.

Комаров був на "Запоріжсталі", фото з його інстаграм-сторінки

