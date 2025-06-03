Трамп познайомив її з чоловіком-мільярдером: куди зникла "Міс Україна-2001" Олександра Ніколаєнко

Модель припинила професійну діяльність

Олександра Ніколаєнко — відома українська модель і телеведуча, яка є володаркою титулу "Міс Україна-2001". Також жінка представляла Україну на конкурсі "Міс Всесвіт", але не стала його фіналісткою. Окрім цього, модель пробувала себе в кіно й на телебаченні, але згодом зникла з усіх радарів, як і Інна Цимбалюк.

"Телеграф" розкаже про кар'єру Ніколаєнко, як склалося її життя зараз, і чим вона займається.

Що відомо про Олександру Ніколаєнко

Майбутня модель з'явилась на світ у Будапешті. Її батько був військовим, а мати — економістом. Згодом родина переїхала в Україну. Олександра навчалась в Одеській юридичній академії на факультеті цивільного права і підприємництва. Окрім цього, Ніколаєнко здобувала освіту на інженерно-економічному факультеті в Одеській академії харчових технологій.

У 15 років дівчина почала займатися моделінгом. Через рік вона вже здобула перший титул — "Міс Одеса". У 18 років Ніколаєнко перемогла на конкурсі "Міс Україна-2001". Після цього Олександра відправилась на конкурс "Міс Світ-2001", де потрапила до десятки фіналісток.

Олександра Ніколаєнко стала "Міс Світ-2001", фото з мережі

У 2004 році Ніколаєнко виступала від України на "Міс Всесвіт" в Еквадорі. Однак тоді їй не вдалося потрапити до десятки найкращих. Тоді були чутки, що політик Віктор Медведчук допоміг моделі потрапити на конкурс. Хоча вона заперечувала таку інформацію.

Під час одного з конкурсів краси модель познайомилась з Дональдом Трампом. На той час саме йому належав конкурс "Міс Всесвіт". Подейкували, що Трамп посприяв, аби Ніколаєнко стала офіційним представником конкурсу "Міс Всесвіт" в Україні. Пізніше модель обрали президентом конкурсу "Міс Україна-Всесвіт".

Олександра Ніколаєнко була власницею конкурсу "Міс Україна-Всесвіт", фото з мережі

Певний час в Україні Олександра пробувала себе в кіно. Зокрема, знялася у стрічці "Я тебе люблю", новорічних мюзиклах "Попелюшка" та "Снігова королева". Також Ніколаєнко була ведучою "Погоди" і проєкту "Шанс. Model.ua" на каналі "Інтер".

Ніколаєнко пробувала себе в кіно і на телебаченні, фото Tochka.net

У США Трамп познайомив Олександру зі своїм бізнес-партнером Філом Раффіном. Він належить до найзаможніших людей Лас-Вегаса, володіючи нерухомістю та казино. Бізнесмен кілька разів пропонував моделі вийти за нього заміж. Ніколаєнко погодилась.

Ніколаєнко і Філ Раффін, фото з мережі

У 2008 році модель та бізнесмен зіграли весілля у приватному маєтку Трампа в Палм-Біч під назвою Мар-а-Лаго. На святі виступали такі співаки, як Селін Діон і Джастін Тімберлейк. Також Олександра подружилась з Меланією Трамп.

Де зараз Олександра Ніколаєнко

Після заміжжя модель перестала з'являтися у публічному просторі. Вона зосередилась на сім'ї та материнстві, зокрема подружжя виховує 14-річного Річарда Вільяма та 11-річну Малену. Натомість її чоловік — Філ Раффін — володіє готелем і казино Treasure Island та Circus Circus у Лас-Вегасі. А на Ніколаєнко зареєстрований спа-салон в одному з цих закладів.

Філ Раффін є одним із найбагатших у Лас-Вегасі, фото Getty Images

Ніколаєнко публічно не засуджувала Росію за війну, розпочату проти України. Українка не веде сторінки у соціальних мережах, тому дізнатися більше про її життя складно. У 2019 році Віталій Журавський в інтерв'ю Дмитру Гордону повідомив, що Ніколаєнко "була у виборчому штабі" Дональда Трампа.

У січні 2025 року Ніколаєнко разом зі своїм чоловіком-мільярдером була на інавгурації Трампа у Вашингтоні. Зараз моделі 43 роки, і вона все ще підтримує свою природну красу.

Ніколаєнко з Раффіном на інавгурації Трампа, фото Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, куди зникла "Міс Україна-2008" Ірина Журавська і як виглядає зараз. Вона працювала на проросійському телеканалі.