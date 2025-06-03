Народила в 17, але не від нього: що відомо про дружину нового президента Польщі і як виглядає

Дружина політика розвиває кар'єру у державній структурі

Новим президентом Польщі став висуванець партії "Право та справедливість" Кароль Навроцький. Він відзначився неоднозначними заявами, зокрема виступав проти членства України у ЄС і НАТО. Протягом виборчої гонки політика активно підтримувала його дружина Марта Навроцька.

"Телеграф" розкаже, чим займається дружина новообраного президента Польщі та що про неї відомо.

Дружина Кароля Навроцького

Марта Навроцька походить із Гданська, що у Польщі, як і її чоловік. Вона здобувала освіту на факультеті права й адміністрації. Починала кар'єру Марта у митній службі, а із 2017 року стала працювати у податковій адміністрації. Там її завданнями є боротьба з так званою "ПДВ-мафією", незаконними азартними іграми та зменшенням податкового розриву в Польщі. Марта розповідала, що за час її роботи різниця у сплаті ПДВ на батьківщині суттєво скоротилась.

Дружина президента Польщі працює у податковій, фото Getty Images

Першу дитину Марта народила у 17 років. Це був син Даніель, який став журналістом. Також він балотувався до міської ради Гданська від партії "Право і справедливість". Утім, хлопець не є рідним сином Навроцького. Марта зустріла Кароля, коли Даніелю було 2 роки. Пізніше у них з'явилось двоє спільних дітей — син Антоні й донька Катажина.

"Мене підкорило те, що для Кароля не було перешкодою те, що мені 19 років і в мене є дворічний син", — розповідала Марта.

Марта і Кароль Навроцькі виховують трьох дітей, фото Getty Images

Своєю чергою Кароль підкреслював, що дружина є для нього надійним другом, яка завжди допоможе та підтримає. Жінка взяла відпустку на час передвиборчої кампанії чоловіка, аби брати участь з політиком у різних заходах. Також Марта виступає за сімейні цінності і традиції.

"Я не можу уявити, як можна не підтримати свого чоловіка в цій важливій подорожі. Я призупинила свою професійну діяльність на час виборчої кампанії, тож, без сумніву, Кароль і Ви можете розраховувати на мене", — написала вона на інстаграм-сторінці.

Марта Навроцька підтримує сімейні цінності, фото Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про нового обранця колишньої дружини диктатора Путіна. Він значно молодший за очільника Кремля.