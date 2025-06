Расстался с женой и редко появляется в соцсетях: где сейчас ведущий "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров

Ведущий продолжает свою профессиональную деятельность

Дмитрий Комаров – популярный украинский телеведущий и журналист, прославившийся благодаря программе "Мир наизнанку". В проекте он посещает непопулярные для туристов города и знакомит зрителей с культурой и особенностями разных стран. С начала вторжения россиян он сменил фокус на освещение жизни украинцев во время войны. Также ведущий расстался с журналисткой и моделью Александрой Кучеренко.

Программу "Мир наизнанку" транслируют на украинском телевидении уже 15 лет. За это время Комаров объездил более 20 стран, где показывал экзотические места, быт местности и особенности разных народов. В 2021 году Дмитрий выпустил проект "Путешествуй по Украине с Дмитрием Комаровым", где показывает интересные места в нашей стране.

Где сейчас Дмитрий Комаров

В 2022 году Дмитрий стал первым журналистом, который сделал репортажи из деоккупированных Бучи и Ирпеня Киевской области. Он показал зверства русских, совершенные в этих городах. В 2023 году Комаров представил авторский документальный проект "Рік". В нем можно увидеть репортажи с фронта и интервью с влиятельными чиновниками, в частности, с президентом Украины Владимиром Зеленским и тогдашним Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Комаров брал интервью у Владимира Зеленского, фото из телеграм-канала президента

Проект год выдался очень успешным. Его цитировали известные зарубежные медиа The Times, The Independent, The Sun. Программу перевели на французский, испанский, португальский и английский. Впоследствии вышли еще две документальные работы телеведущего — "Рік. Харківщина", в котором говорится о деоккупации украинскими военными Харьковщины и "Рік. Херсон" — к годовщине освобождения города.

Комаров в Херсоне, фото с его инстаграм-страницы

В июне 2024 года Комаров поздравил коллег с Днем журналиста в инстаграме и перестал публиковать сообщения. Позже стало известно, что ведущий долгое время работал над новым сезоном "Мира наизнанку". В новом сезоне Дмитрий показал разговоры с военными, волонтерами, а также украинцами, потерявшими жилье во время войны.

В 2025 году Комаров присоединялся к экипажу мобильной боевой группы в Сумах, чтобы показать, как военные ежедневно рискуют жизнью ради защиты родины: "Ребята — настоящие герои. И это не только о риске для их жизни (по мобильным группам также летит). Я об элементарном — график жизни наизнанку: каждый вечер – дежурство, каждую ночь – охота на дроны, каждое утро – начало дневного сна. А, проснувшись, повторение: снова вечерняя смена и ночь на холоде, в любую погоду. Адаптация к жизни "совы" — не видеть дневной свет, работать каждую ночь без выходных.

Комаров в Сумах, фото с инстаграм-страницы ведущего

В марте 2025 года Дмитрий сообщил о разводе с моделью и обладательницей титула "Мисс Украина 2016" Александрой Кучеренко. Телеведущий написал, что это было сознательное решение обоих, и никто никому не изменял.

"Да, мы расстаемся. Нет, никто никого не предал. Не обманул. Не пошел к другому/другому. Расходимся с уважением друг к другу. Это взвешенное решение двух взрослых людей. И все, что было в нашей совместной жизни, остается только нашим, между нами двумя. За закрытыми дверями семьи, которую нам не удалось сберечь. Но мы остаемся друзьями, не прекращаем общение, у нас все в порядке с человеческими отношениями. Просто теперь – они не семейные", – написал Дмитрий.

Комаров и Кучеренко, фото "1+1"

Сейчас Дмитрий продолжает снимать выпуски своей программы "Мир наизнанку". Так, он выпустил несколько выпусков о Карпатах, острове Змеином, а также осветил, как работает металлургическое предприятие "Запорожсталь". А в последнем выпуске Дмитрий показал тренировку новобранцев 10 горно-штурмовой бригады "Эдельвейс". Так зрители могут увидеть, как бойцы готовятся к фронту. В частности, проходят испытания в горных условиях, среди которых — восхождение на вершину Петрос.

Комаров был на "Запорожстале", фото из его инстаграм-страницы

Ранее "Телеграф" рассказывал, куда исчезла певица Лавика, которая была звездой на "Фабрике звезд". Она потеряла на войне родного брата.