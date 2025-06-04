Найхудіша блогерка України нарвалась на хейт у мережі через російські пісні в Одесі (відео)

На четвертому році війни дівчина використовує російську музику

Відома українська тік-ток блогерка Аліна Ліпницька, яка відрізняється худорлявістю, приїхала в Одесу. Утім, дівчина нарвалась на критику через російську музику. Також нещодавно ми розповідали про блогерку, яка нецензурно висловилась про Київ.

Ліпницька поширила ролик на своїй сторінці у тіктоці, де вона рухається під трек "Дисконект" російських виконавців Елджея і Кравца. Вони мовчать про війну, розпочату Росією проти України. Ролик під російську пісню блогерка записала під час відпочинку на пляжі в Одесі. Відео вже набрало 30 тисяч переглядів.

Ліпницька рухається під російську пісню

Користувачі мережі вже встигли висловити своє обурення використанню російської музики. Для чого українська блогерка на четвертий рік повномасштабного вторгнення росіян постить їхні пісні — незрозуміло. Наразі Аліна ніяк не відреагувала на коментарі.

"Українських пісень не знайшлося для відео?".

"Російські пісні використовує, хіба можна?".

"Тобто, більше не знайшлося, під що танцювати в Одесі, крім пісні виконавця, який кричав, що Крим — це раша? Чому таких блогерів не кенселять".

Варто зазначити, що у Ліпнцицької є ролики у тіктоці і з українськими піснями. Наприклад, вона долучала до відео треки Гелі Зозулі, Наталки Карпи, Насті Каменських, Аліни Гросу та інших.

Раніше "Телеграф" розповідав про блогерку Владу Роговенко, яка дала хабар за виїзд свого чоловіка з України під час воєнного стану. Через це вона нарвалась на критику українців.