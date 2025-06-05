Чим полити кущі помідорів, щоб плоди були м’ясистими та смачними: це є на кожній кухні

Такий спосіб удобрення помідорів зробить плоди смачнішими

У червні багато городників приступають до висадження розсади помідорів у відкритий ґрунт. Саме час дізнатися, чим поливати кущі томатів для активного росту та смачних плодів майбутнього врожаю.

"Телеграф" розповість, як зробити добриво із простого та натурального продукту, який точно є на вашій кухні

Чим поливати помідори на городі?

Як виявилося, відмінним добривом для кущів томатів може стати кавова гуща, яка залишається після того, як ви випили ароматну каву. Найчастіше цю жижу виливають у смітник, але ж її можна використовувати і на городі, пише Express.

Кавова гуща багата на азот, фосфор та калій. Ці корисні мікроелементи, потрапляючи у ґрунт, швидко засвоюються кореневою системою томатів. Крім того, гуща кави зберігає в грунті вологу, яка необхідна рослині томата для вирощування плодів.

Поливати грядку з томатами кавовою гущею дуже просто — додайте трохи води до гущі, якщо вона занадто густа, і поливайте цією сумішшю кожен кущ під корінь. Удобрювати томати цим натуральним засобом можна регулярно протягом вегетаційного періоду помідорів.

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