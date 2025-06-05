Чем полить кусты помидоров, чтобы плоды были мясистыми и вкусными: это есть на каждой кухне

Такой способ удобрения помидоров сделает плоды более вкусными

В июне многие огородники приступают к высадке рассады помидоров в открытый грунт. Самое время узнать, чем поливать кусты томатов для активного роста и вкусных плодов будущего урожая.

"Телеграф" расскажет, как сделать удобрение из простого и натурального продукта, который точно есть на вашей кухне

Чем поливать помидоры на огороде?

Как оказалось, отличным удобрением для кустов томатов может стать кофейная гуща, которая остается после того, как вы выпили ароматный кофе. Чаще всего эту жижу выливают в мусор, а ведь ее можно использовать на огороде, пишет Express.

Кофейная гуща богата на азот, фосфор и калий. Эти полезные микроэлементы, попадая в почву, быстро усваиваются корневой системой томатов. Кроме того, гуща от кофе сохраняет в почве влагу, которая необходима томатному растению для выращивания плодов.

Поливать грядку с томатами кофейной гущей очень просто — добавьте немного воды к гуще, если она слишком густая, и поливайте этой смесью каждый куст под корень. Удобрять томаты этим натуральным средством можно регулярно на протяжении всего вегетационного периода помидоров.

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