Як вивести крота з городу, не вбиваючи його: гумані способи боротьби з підземним гостем

Є багато речей, які приносять кроту дискомфорт

Кроти — не найбажаніші гості на городі. Ці підземні жителі рідко шкодять рослинам безпосередньо, але їх ходи можуть підкопувати коріння, порушувати грядки та псувати зовнішній вигляд ділянки. Один кріт здатний прорити до 20 метрів ходів на день.

Багато садівників хочуть позбутися крота, не вдаючись при цьому до жорстких заходів. Розповідаємо, як зробити це гуманно та ефективно.

Кроти не їдять коренеплоди, як помилково вважає багато хто. Їх цікавлять личинки, черв’яки та комахи, що мешкають у ґрунті. Якщо кріт з’явився — значить, у вас родюча і волога земля, багата на органіку.

Кроти чутливі до запахів

Щоб вигнати крота з ділянки, можна закласти речовини, запах яких дратує крота, в нори або розпорошити їх поблизу ділянки. Потрібно мати на увазі, що такі "ароматизатори" потрібно оновлювати кожні кілька днів, особливо після дощу.

Ганчірки, просочені бензином, гасом, нафталіном або нашатирним спиртом закладають у ходи. Також можна використовувати полин, бузину, часник, нарізану цибулю або покупні репеленти на рослинній основі.

Рослини, що відлякують кротів

Продовжуючи тему чутливого нюху кротів, варто зазначити, що ця тварина не виносить запаху деяких рослин. Їм не до смаку нарциси, чорні боби, квасоля чи імператорський рябчик. Можна посадити їх за периметром ділянки. Це гуманний спосіб, який додасть вам приємних візуальних відчуттів, наприклад під час цвітіння нарцисів.

Вібрації та шум не дадуть кроту спокійно жити на городі

Кроти не переносять вібрації та сторонні звуки. Найпростіші відлякувачі:

пластикові пляшки , насаджені на арматуру – вітер обертає їх, створюючи шум;

, насаджені на арматуру – вітер обертає їх, створюючи шум; бляшанки на кілках;

на кілках; ультразвукові відлякувачі – безпечні та не заважають людям.

Пастки, які не вбивають

Існують спеціальні пастки, які не завдають тварині шкоди. Їх встановлюють у діючі ходи, орієнтуючись на напрямок руху крота. Спійману тварину можна випустити у лісі чи пустирі, подалі від городів.

Якщо кріт часто повертається на ділянку, можна спробувати поєднувати кілька методів.

На закінчення варто зазначити, що ці ссавці поїдають дротяника, личинок хруща та інших шкідників. У такий спосіб вони приносять користь і якщо ходи не заважають, кріт може стати корисним сусідом.

Раніше ми розповіли про доступний засіб, який захистить троянди від попелиці. Врятувати троянди від навали шкідників можна не вдаючись до хімічних препаратів.