Как вывести крота из огорода, не убивая его: гуманные способы борьбы с подземным гостем

Есть много вещей, которые приносят кроту дискомфорт

Кроты — не самые желанные гости на огороде. Эти подземные жители редко вредят растениям напрямую, но их ходы могут подкапывать корни, нарушать грядки и портить внешний вид участка. Один крот способен прорыть до 20 метров ходов в день.

Многие садоводы хотят избавиться от крота, не прибегая при этом к жестким мерам. Рассказываем, как сделать это гуманно и эффективно.

Кроты не едят корнеплоды, как ошибочно полагают многие. Их интересуют личинки, черви и насекомые, обитающие в почве. Если крот появился — значит, у вас плодородная и влажная земля, богатая органикой.

Кроты чувствительны к запахам

Чтобы выгнать крота с участка, можно заложить вещества, запах которых раздражает крота в норы или распылить их вблизи участка. Нужно иметь в виду, что такие "ароматизаторы" нужно обновлять каждые несколько дней, особенно после дождя.

Тряпки, пропитанные бензином, керосином, нафталином или нашатырным спиртом закладывают в ходы. Также можно использовать полынь, бузину, чеснок, нарезанный лук или покупные репелленты на растительной основе.

Растения, отпугивающие кротов

Продолжая тему чувствительного обоняния кротов, стоит отметить, что это животное не выносит запах некоторых растений. Им не по вкусу нарциссы, черные бобы, фасоль или императорский рябчик. Можно посадить их по периметру участка. Это гуманный способ, который добавит вам приятных визуальных ощущений, например, во время цветения нарциссов.

Вибрации и шум не дадут кроту спокойно жить в огороде

Кроты не переносят вибрации и посторонние звуки. Простейшие отпугиватели:

пластиковые бутылки , насаженные на арматуру — ветер вращает их, создавая шум;

, насаженные на арматуру — ветер вращает их, создавая шум; жестяные банки на кольях;

на кольях; ультразвуковые отпугиватели — безопасны и не мешают людям.

Ловушки, которые не убивают

Существуют специальные ловушки, которые не причиняют животному вреда. Их устанавливают в действующие ходы, ориентируясь на направление движения крота. Пойманное животное можно выпустить в лесу или на пустыре, подальше от огородов.

Если крот часто возвращается на участок, можно попробовать сочетать несколько методов.

В заключение стоит отметить, что эти млекопитающие поедают проволочника, личинок майского жука и других вредителей. Таким образом они приносят пользу и если ходы не мешают, крот может стать полезным соседом.

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