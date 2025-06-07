Загадкові власники та дивна вежа. Що приховує містична Вілла на "Хресті" у Львові (фото)
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Її збували ще у 1900 роках
В Україні є чимало архітектурних пам'яток, які оповиті містичними легендами. Такою, до прикладу, вважається і Вілла на "Хресті" у Львові, її ще називають Будинок Островерхова.
"Телеграф" розповість, що цікавого в цій будівлі і чому її слід відвідати. Зауважимо, що Віллу на "Хресті" називають не тільки архітектурною перлиною, а й осередком численних містичних історій та легенд.
Будинок Островерхова
Ця унікальна будівля знаходиться у Львові. ЇЇ було зведено у 1899–1900 роках за проєктом відомих львівських архітекторів Юліана Захаревича та Івана Левинського. Віллу на Хресті вважають зразком архітектури стилю мальовничого історизму (піттореск).
Будинок має нетиньковану цегляну кладку, яскравий керамічний декор, шпилясту вежу та різьблені деталі. Завдяки цьому вілла нагадує казковий замок коричнево-червоного кольору. Саме тому це будівля одна з найвпізнаваніших споруд у Львові.
З плином часу будівля потроху почала розвалюватись, з'явились тріщини у фасаді, а сама вежа трохи нахилилась. Цьому сприяло розташування будинку, який збудований на схилі вулиці, а його фундамент страждає від підземних вод, які регулярно вимивають ґрунт.
Містичні історії, пов'язані з Віллою на Хресті
Микола Островерхов: загадковий колекціонер
По закінченню Другої світової вілла стала власністю колекціонера з таємничою репутацією Миколи Островерхова. Він вирізнявся своєю екстравагантною поведінкою, адже часто перевдягався в працівника комунальних служб для проникнення в чужі помешкання з метою вивчення цінних предметів. Таким чином він назбирав чималу колекцію старовинних речей, деякі з яких навіть вважали проклятими.
Привиди в Будинку Островерхова
Місцеві мешканці ще з часів створення вілли розповідали, що під час її відвідування чули дивні звуки, тіні тощо. Ці розповіді часто пов'язували з трагічними подіями, які відбувалися у будинку протягом його історії, зокрема з долею Леопольда Мюнцера — відомого піаніста, який загинув у Янівському таборі смерті.
Вежа-обсерваторія
Шпиляста вежа, яка добре вирізняється у будинку, має цікаву історію. Адже є думка, що перший власник математик Плацид Дзівінський використовував її як особисту обсерваторію.
Як дістатися до Вілли на "Хресті"
Вона розташована у Львові на вулиці Генерала Чупринки, в 2 км від серця Львова — площі Ринок. Дістатися туди можна на трамваї № 2 (зупинка — "Палац спорту" Україна "), трамвай № 6 (зупинка -" Вул. Івана Горбачевського "). Від центрального залізничного вокзалу Львова ходить трамвай № 9 (зупинка — "Вулиця Київська").
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