Загадкові власники та дивна вежа. Що приховує містична Вілла на "Хресті" у Львові (фото)

Її збували ще у 1900 роках

В Україні є чимало архітектурних пам'яток, які оповиті містичними легендами. Такою, до прикладу, вважається і Вілла на "Хресті" у Львові, її ще називають Будинок Островерхова.

"Телеграф" розповість, що цікавого в цій будівлі і чому її слід відвідати. Зауважимо, що Віллу на "Хресті" називають не тільки архітектурною перлиною, а й осередком численних містичних історій та легенд.

Будинок Островерхова

Ця унікальна будівля знаходиться у Львові. ЇЇ було зведено у 1899–1900 роках за проєктом відомих львівських архітекторів Юліана Захаревича та Івана Левинського. Віллу на Хресті вважають зразком архітектури стилю мальовничого історизму (піттореск).

Вілла на "Хресті" у Львові

Будинок має нетиньковану цегляну кладку, яскравий керамічний декор, шпилясту вежу та різьблені деталі. Завдяки цьому вілла нагадує казковий замок коричнево-червоного кольору. Саме тому це будівля одна з найвпізнаваніших споруд у Львові.

Вілла на "Хресті" у Львові

Будинок Островерхова у Львові

Будинок Островерхова у Львові

З плином часу будівля потроху почала розвалюватись, з'явились тріщини у фасаді, а сама вежа трохи нахилилась. Цьому сприяло розташування будинку, який збудований на схилі вулиці, а його фундамент страждає від підземних вод, які регулярно вимивають ґрунт.

Містичні історії, пов'язані з Віллою на Хресті

Микола Островерхов: загадковий колекціонер

По закінченню Другої світової вілла стала власністю колекціонера з таємничою репутацією Миколи Островерхова. Він вирізнявся своєю екстравагантною поведінкою, адже часто перевдягався в працівника комунальних служб для проникнення в чужі помешкання з метою вивчення цінних предметів. Таким чином він назбирав чималу колекцію старовинних речей, деякі з яких навіть вважали проклятими.

Привиди в Будинку Островерхова

Місцеві мешканці ще з часів створення вілли розповідали, що під час її відвідування чули дивні звуки, тіні тощо. Ці розповіді часто пов'язували з трагічними подіями, які відбувалися у будинку протягом його історії, зокрема з долею Леопольда Мюнцера — відомого піаніста, який загинув у Янівському таборі смерті.

Вежа-обсерваторія

Шпиляста вежа, яка добре вирізняється у будинку, має цікаву історію. Адже є думка, що перший власник математик Плацид Дзівінський використовував її як особисту обсерваторію.

Як дістатися до Вілли на "Хресті"

Вона розташована у Львові на вулиці Генерала Чупринки, в 2 км від серця Львова — площі Ринок. Дістатися туди можна на трамваї № 2 (зупинка — "Палац спорту" Україна "), трамвай № 6 (зупинка -" Вул. Івана Горбачевського "). Від центрального залізничного вокзалу Львова ходить трамвай № 9 (зупинка — "Вулиця Київська").

Раніше "Телеграф" розповідав про легендарний храм відлюдників, український Афон, який за кілька кілометрів від фронту.