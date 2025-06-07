Загадочные владельцы и странная башня. Что скрывает мистическая Вилла на "Кресте" во Львове (фото)

Ее построили еще в 1900 годах

В Украине есть немало архитектурных памятников, окутанных мистическими легендами. Такой, например, считается и Вилла на "Кресте" во Львове, ее еще называют Дом Островерхова.

"Телеграф" расскажет, что интересно в этом здании и почему его следует посетить. Заметим, что Виллу на "Кресте" называют не только архитектурной жемчужиной, но и средоточием многочисленных мистических историй и легенд.

Дом Островерхова

Это уникальное здание находится во Львове. Оно было возведено в 1899–1900 годах по проекту известных львовских архитекторов Юлиана Захаревича и Ивана Левинского. Виллу на Кресте считают образцом архитектуры стиля живописного историзма (питторореск).

Вилла на "Кресте" во Львове

Дом имеет неоштукатуренную кирпичную кладку, яркий керамический декор, шпильную башню и резные детали. Благодаря этому вилла напоминает сказочный замок коричнево-красного цвета. Именно поэтому это здание одно из самых узнаваемых построек во Львове.

Вилла на "Кресте" во Львове

Дом Островерхова в Львове

Дом Островерхова в Львове

С течением времени здание понемногу начало разваливаться, появились трещины в фасаде, а сама башня немного наклонилась. Этому способствовало расположение дома, построенного на склоне улицы, а его фундамент страдает от подземных вод, регулярно вымывающих почву.

Мистические истории, связанные с Виллой на ''Кресте"

Николай Островерхов: загадочный коллекционер

По окончании Второй мировой вилла стала собственностью коллекционера с таинственной репутацией Николая Островерхова. Он отличался своим экстравагантным поведением, ведь часто переодевался в работника коммунальных служб для проникновения в чужие помещения с целью изучения ценных предметов. Таким образом он собрал немалую коллекцию старинных вещей, некоторые из них даже считали проклятыми.

Призраки в Доме Островерхова

Местные жители со времен создания виллы рассказывали, что во время ее посещения слышали странные звуки, тени и т.д. Эти рассказы часто связывали с трагическими событиями, которые происходили в доме на протяжении его истории, в частности, с судьбой Леопольда Мюнцера — известного пианиста, погибшего в Яновском лагере смерти.

Башня-обсерватория

Шпильная башня, которая хорошо отличается в доме, имеет интересную историю. Ведь есть мнение, что первый владелец математик Плацид Дзивинский использовал его как личную обсерваторию.

Как добраться до Виллы на "Кресте"

Она расположена во Львове по улице Генерала Чупринки, в 2 км от сердца Львова — площади Рынок. Добраться туда можно на трамвае № 2 (остановка — "Дворец спорта Украина"), трамвай № 6 (остановка — "Ул. Ивана Горбачевского"). От центрального железнодорожного вокзала Львова ходит трамвай № 9 (остановка — "Улица Киевская").

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