Це сигнал біди: чому у помідорів синіє листя і як врятувати врожай

Цей рецепт підживлення дуже ефективний для рослин

Помідори відносяться до теплолюбних культур, тому висаджувати їх у відкритий ґрунт найкраще в червні — коли земля уже добре прогрілася, а ймовірність заморозків зведена до мінімуму. Зростання томатів може уповільнюватися через різкі коливання температури, пошкодження кореневої системи, а також через невідповідну структуру або склад ґрунту.

Під час вирощування розсади або незабаром після висадки помідорів ви можете помітити, що листя у рослин набуло синюватого відтінку, а саме зростання сповільнилося. Така реакція зазвичай пов’язана з помилками у догляді, пише thespruce.

Чому листя помідорів посиніло

Поява синього або фіолетового відтінку на листі помідорів вказує на те, що рослина відчуває стрес. Це може бути пов’язане з висадкою в непрогрітий ґрунт, різкими перепадами температури або надмірним сонячним світлом.

Якщо разом зі зміною забарвлення листя стає дрібним, це свідчить про дефіцит фосфору. У такому стані томатам також важко засвоювати інші поживні речовини.

Що робити, якщо листя томатів посиніло

Поповнити нестачу фосфору можна за допомогою водорозчинного добрива. Одним із найпоширеніших варіантів є суперфосфат. Для підживлення достатньо розчинити 20 г добрива в 10 літрах води та полити помідорні кущі. Крім того, важливо забезпечити рослинам регулярний та правильний полив.

А ви знали, що листя відіграє важливу роль у житті томатів? Ми писали, навіщо потрібно зрізати нижнє листя помідорів.