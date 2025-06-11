Чим посипати під’їзну доріжку, щоб позбавитися бур’янів: цей копійчаний продукт є на вашій кухні

За допомогою цього лайфхака боротися із бур’янами стане простіше

Багато дачників або ті, хто живе у приватних будинках, стикалися з проблемою бур’янів, які проростають у просторі між тротуарною плиткою чи бруківкою. Вирішити цю проблему не так уже й складно, якщо знати спеціальні лайфхаки.

"Телеграф" розповість, чим посипати тротуарну плитку або бруківку на доріжках у дворі дачі, щоб позбавитися бур’янів.

Як вивести бур’яни у щілинах тротуарної плитки?

Бур’яни, які проростають у тріщинах тротуарної плитки або між бруківкою, що вистелена на доріжках у дворі дачі чи приватного будинку, можуть стати справжньою проблемою. Вони псують естетичний вигляд і іноді важко піддаються прибиранню, пише Express.

Із бур’янами у дворі можна боротися спеціальними хімічними засобами. Однак якщо віддаєте перевагу більш натуральним, то вам допоможе лайфхак із содою. Цей недорогий продукт, який є на вашій кухні, допоможе знищити бур’яни між плиткою і бруківкою. Справа в тому, що сода витягає вологу і бур’яни просто всихають.

Перед тим як посипати простір (шви) між плиткою або бруківкою, потрібно добре зволожити бур’яни водою. Це допоможе соді прилипнути до рослин-шкідників, а потім знищити їх. Посипайте содою свої під’їзні доріжки кожні чотири-шість тижнів, і проблему з бур’янами буде вирішено.

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