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"Таємна" дружина та загибель сина у жахливій ДТП: що відомо про родину зрадника Сівковича (фото)

Автор
Вікторія Козар
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Що відомо про особисте життя зрадника Сівковича
Що відомо про особисте життя зрадника Сівковича. Фото Колаж "Телеграфу"

Сім'я зрадника залишається непублічною

Проросійський політик Володимир Сівкович обіймав високі посади у державних органах. Зокрема, він відповідав за силовий блок в уряді Миколи Азарова та був заступником Секретаря РНБО за часів президентства Віктора Януковича. Нещодавно Служба безпеки України з'ясувала, що чиновник співпрацював із російською службою безпеки (ФСБ), вербував агентів і проводив спецоперації в Україні на догоду Кремля.

"Телеграф" розкаже, що відомо про особисте життя зрадника України.

Що відомо про родину Сівковича

У мережі йдеться, що чиновник перебуває у шлюбі з жінкою Антоніною. Про неї немає інформації, чим займається і де перебуває зараз. Можливо, вона втекла з чоловіком-зрадником у Росію. У подружжя народилось двоє синів — Олександр (1982) і Віктор (1984). Олександр раніше займався бізнесом Сівковича в Україні. Йдеться про ТОВ "Арма Моторс" і БЦ "Лук'янівський".

Володимир Сівкович родина
Родина Сівковича залишається непублічною, фото з мережі

Олександр був зареєстрований в Україні як підприємець. Він займався наданням в оренду та експлуатацією власного або орендованого нерухомого майна. Зараз його ФОП є припиненим. Однак син зрадника продовжує бути власником, директором і бенефіціаром акціонерного товариства "ОСЬ". Це корпоративний інвестиційний фонд.

Також Олександр зазначений власником ТОВ "КЛУБ "КСК". Його видом діяльності вказується "мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг".

А от інший син зрадника — Віктор — загинув в автокатастрофі в липні 2009 року. "Лексус" чоловіка врізався у стовп на вулиці Теліги у Києві. Автівка вибухнула і згоріла до приїзду пожежників. Віктору було 25 років. Причиною аварії стало значне перевищення швидкості. У мережі можна побачити єдине спільне фото Сівковича з дружиною. Воно зроблене на похороні сина Віктора.

Сівкович дружина
Сівкович з дружиною, фото УНІАН

Раніше "Телеграф" розповідав, куди зник скандальний мер Харкова Михайло Добкін. Він одягав військову форму на початку вторгнення росіян.

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#Родина #Володимир Сівкович