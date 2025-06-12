"Тайная" жена и гибель сына в ужасном ДТП: что известно о семье предателя Сивковича (фото)

Семья предателя ведет непубличную жизнь

Пророссийский политик Владимир Сивкович занимал высокие должности в государственных органах. В частности, он отвечал за силовой блок в правительстве Николая Азарова и был заместителем секретаря СНБО во времена президентства Виктора Януковича. Недавно Служба безопасности Украины выяснила, что чиновник сотрудничал с российской службой безопасности (ФСБ), вербовал агентов и проводил спецоперации в Украине в угоду Кремлю.

"Телеграф" расскажет, что известно о личной жизни предателя Украины.

Что известно о семье Сивковича

В сети говорится, что чиновник состоит в браке с женщиной Антониной. О ней нет информации, чем занимается и где находится сейчас. Возможно, она сбежала с мужем-предателем в Россию. У супругов родились два сына — Александр (1982) и Виктор (1984). Александр раньше занимался бизнесом Сивковича в Украине. Речь идет об ООО "Арма Моторс" и БЦ "Лукьяновский".

Семья Сивковича остается непубличной, фото из сети

Александр был зарегистрирован в Украине как предприниматель. Он занимался предоставлением в аренду и эксплуатацией собственного или арендованного недвижимого имущества. Сейчас его ФЛП прекращен. Однако сын предателя продолжает быть владельцем, директором и бенефициаром акционерного общества "ВОТ". Это корпоративный инвестиционный фонд.

Также Александр зарегистрирован владельцем ООО "КЛУБ "КСК". Его видом деятельности указывается "охота, отлов животных и предоставление связанных с ними услуг".

А вот другой сын предателя – Виктор – погиб в автокатастрофе в июле 2009 года. "Лексус" мужчины врезался в столб на улице Телиги в Киеве. Автомобиль взорвался и сгорел до приезда пожарных. Виктору было 25 лет. Причиной аварии стало значительное превышение скорости.

В сети можно увидеть единственное общее фото Сивковича с супругой. Оно сделано на похоронах сына Виктора.

Сивкович с женой, фото УНИАН

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