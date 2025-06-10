Виступала за звільнення матері з в’язниці та була двічі була заміжня: куди зникла донька Юлії Тимошенко
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Зараз донька політикині не з'являється на публіці
Відома українська політикиня та лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко має єдину доньку Євгенію. Раніше вона періодично з'являлась на публіці, особливо коли її матір перебувала у в'язниці. Тоді Євгенія висловлювалась про необхідність звільнення Тимошенко. Останнім часом про жінку немає новин.
"Телеграф" розкаже про те, чим займається Євгенія Тимошенко і де перебуває зараз.
Що відомо про доньку Юлії Тимошенко
Євгенія народилась у Дніпрі у 1980 році. Зараз їй 45 років. Донька політикині Юлії Тимошенко навчалась за кордоном — у Лондонській школі економіки, опановуючи політику та філософію. Євгенія стала бакалавром зі спеціалізації "Державне управління" та магістром зі спеціалізації "Російська та пострадянська політичні науки".
Водночас Євгенія вирішила не пов'язувати своє життя з політикою. Натомість почала займатися бізнесом і благодійністю. У мережі зазначають, що донька Тимошенко була засновницею асоціації Child.ua, головою фондів "Соціальний захист", "Назустріч мрії" та марафону "Голос світу".
У 2011-2014 роках Тимошенко почала активно виходити на публіку. Причиною стало те, що Євгенія зосередилась на звільненні її матері з в’язниці. Донька проводила різні акції, зверталася до міжнародних організацій та була на судових засіданнях щодо справи Тимошенко.
Після Революції Гідності та повалення режиму Януковича політикиня вийшла на свободу. Тоді Євгенія припинила з'являтися у медіапросторі.
Особисте життя
На початку 2000-х Євгенія вийшла заміж за британського рокера Шона Карра. Їхній шлюб тривав 7 років. У 2012 році подружжя розлучилось.
У 2014 році Євгенія вийшла заміж за підприємця Артура Чечоткіна. Їхнє знайомство відбулося в одеському клубі у 2010 році. На той момент Тимошенко ще перебувала в шлюбі з Карром. Були чутки, що подружжя розірвало шлюб через роман Євгенії з Чечоткіним.
Чечоткін народився у 1982 році в Одесі. Упродовж 15 років мешкав у США, зокрема у Нью-Йорку на нього було зареєстровано сім квартир. Пара відгуляла розкішне весілля у Києві на 200 людей. На святі виступала співачка Тіна Кароль. Весілля відбувалося у стилі "Великого Гетсбі". У подружжя народилось троє дітей: Єва, Давид і Адам.
Де зараз донька Юлії Тимошенко
У вересні 2022 року Юлію Тимошенко разом із зятем помітили у Відні. Згодом стало відомо, що Євгенія разом з чоловіком та дітьми мешкає у Дубаї. Про це свідчить її локація на сторінці у соцмережі LinkedIn. Також вона зазначала, що є керівницею українського благодійного фонду Child.ua.
Журналісти "Української правди" з'ясували, що Юлія Тимошенко відпочивала в Італії у 2024 році з донькою, зятем і онуками. Родина орендувала будинки за 80 тисяч євро. Сама політикиня заперечувала, що їздила на відпочинок.
Раніше "Телеграф" розповідав, куди зникла колишня народна депутатка Олександра Кужель. Колись вона агітувала за Януковича.