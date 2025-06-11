"Гаманець" правої руки Путіна одружений з українкою. Який вигляд має "Міс Блонд Україна" і де вона зараз

Житомирка стала коханкою, а потім і дружиною російського олігарха

Помічник російського президента Путіна Микола Патрушев, чий син може стати наступником диктатора, має свій головний "гаманець" в особі тютюнового "барона" Росії Ігоря Кесаєва. До повномасштабного вторгнення одіозний олігарх обзавівся дружиною-українкою, володаркою титулу "Міс Блонд Україна 2013".

Уродженці Житомира Ользі Клименко було 28 років, коли вона вийшла заміж за багатого росіянина. "Телеграф" розповідає, що відомо про українську дружину "благодійника" Патрушева, де вона і як зараз виглядає.

Ольга Клименко родом із Житомира. Вищу освіту вона здобула у Національному авіаційному університеті в Києві за спеціальністю "соціологія". У 2013 році вона стала переможницею конкурсу "Міс Блонд Україна", а вже у 2014 році здобула перемогу на міжнародному конкурсі краси Miss World Next Top Model у Лівані.

Ольга Клименко виграла конкурс у Лівані

Вкрала чоловіка у росіянки?

У 2017 році Кесаєв офіційно розірвав шлюб із першою дружиною, засновницею фонду мистецтв Стеллою Кесаєвою. За рік до цього чоловіка вже можна було бачити у світських хроніках у компанії української блондинки, писали росЗМІ.

Кесаєв залишився у добрих стосунках із колишньою дружиною Стеллою

Як познайомилася Клименко з росіянином – невідомо

Ольга взяла прізвище чоловіка. Тепер вона офіційно Кесаєва

Від попереднього шлюбу у Кесаєва є діти — дорослі дочки Крістіна та Ілона, а також син Ерік. У 2023 році російський олігарх зробив закордонні паспорти для сім’ї та відправив близьких жити за кордон. Відомо, що Ілона Кесаєва мала англійське резидентство та паспорт Кіпру, а Кесаєв-молодший є уродженцем міста Амстелвен, що у Нідерландах.

Ігор Кесаєв, Ольга Клименко, Ілона Кесаєва, її бойфренд В’ячеслав Пивоваров та Ерік Кесаєв

Чим займається Ольга Клименко і де вона зараз

Ігореві Кесаєву зараз 58 років, а Клименко — 34. Олігарх сколотив свій статок на дистрибуції алкоголю та тютюнової продукції. Також йому належить мережа супермаркетів, компанія з продажу цигарок "Мегаполіс" та 340-метровий хмарочос "Меркурій Сіті Тауер" у Москві. Там же на першому поверсі є кафе Dream Coffee, яке належить Ользі. Також Кесаєва вела російську кулінарну програму "Так, Шеф!".

"Меркурій Сіті Тауер"

У країні-агресорці українка відома як ресторатор, організатор та спікер Super Mama Business Forum. При цьому Ольга — мати трьох дітей, їх фото у мережі немає.

Раніше вона зізнавалася в інтерв’ю, що їй цікава стрип-пластика та музика. У період із 2020 по 2021 рік уродженка Житомира випускала пісні.

Судячи з постів у соцмережах, Кесаєва — часта гостя світських раутів не тільки у Росії, а й за кордоном. Вона багато подорожує: буває в Дубаї, Британії, Італії, на Мальдівах, у Франції та інших недешевих країнах. Про те, що її рідну країну обстрілює Росія, Ольга замовчує.

Раніше ми писали про дружину командувача СБС Роберта "Мадяра" Бровді. Виявляється, відомий військовий раніше був успішним бізнесменом.