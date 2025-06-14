Без цих маніпуляцій ви ніколи не отримаєте врожаю винограду: ось чим обробити лозу

Тут важливий захист лози, підживлення та полив

Догляд за виноградом, який у червні став продаватися дорожче, після цвітіння є важливим кроком у забезпеченні здорового та продуктивного врожаю. Правильні та своєчасні втручання безпосередньо впливають на якість винограду та життєздатність плантації у наступні роки.

У фазі цвітіння регуляція суцвіть бере на себе балансуючу роль між вегетативним потенціалом рослини та плодовим навантаженням. Якщо превентивне регулювання проводилося до цвітіння, то зараз настає час остаточного встановлення виноградного навантаження, пише agrobiznes.

Як доглядати виноград

Для отримання якісного винограду важливо дотримуватись балансу: на 1 кг урожаю повинно припадати близько 1,5 м² листової поверхні. При вертикальній шпалері потрібно залишати одно гроно на два сильні пагони.

Хороше запилення цього сезону потребує особливо ретельного відбору грон: спочатку видаляють слабкі, потім — зайві. Також обрізають молоді пагони та листя нижче рівня грона, включаючи протилежний лист, що втратив фотосинтетичну активність після 40 днів. Це покращує освітленість та вентиляцію, полегшує фітосанітарну обробку.

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Як захистити виноград після цвітіння

У цьому випадку потрібно провести фітосанітарну обробку проти борошнистої роси системними засобами. Коли ягоди досягнуть розміру горошини, слід застосовувати препарати з міддю, сіркою та інсектицидами для захисту від другого покоління молі. Це особливо важливо в період формування ягід, коли вони найбільш уразливі до інфекцій. Для ефективної боротьби з борошнистою росою краще використовувати препарати, що містять сірку, у підвищеному дозуванні — 6–8 кг/га, оскільки стандартні 3 кг/га показують слабкий захист.

Чим підживлювати виноград

Проводити позакореневе підживлення потрібно з упором на добрива, що містять фосфор. Фосфор відіграє ключову роль у закладанні квіткових бруньок — майбутніх плодових утворень у наступний рік.

Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Як правильно поливати виноград

У період інтенсивного вегетативного росту виноградна лоза особливо потребує води. Щедрий полив після закінчення цвітіння сприяє активному розвитку листя та допомагає підтримувати стабільні умови у ґрунті. Однак, полив рослини слід проводити, орієнтуючись на фактичний рівень вологості в зоні активного коріння — оптимально з використанням спеціально встановлених датчиків.