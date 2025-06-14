Без этих манипуляций вы никогда не получите урожай винограда: вот чем обработать лозу

Здесь важно защита лозы, удобрение и полив

Уход за виноградом, который в июне стал продаваться дороже, после цветения является важным шагом в обеспечении здорового и продуктивного урожая. Правильные и своевременные вмешательства напрямую влияют на качество винограда и жизнеспособность плантации в последующие годы.

В фазе цветения регуляция соцветий берет на себя балансирующую роль между вегетативным потенциалом растения и плодовой нагрузкой. Если превентивная регуляция проводилась до цветения, то сейчас наступает время окончательного установления виноградной нагрузки, пишет agrobiznes.

Как ухаживать за виноградом

Для получения качественного винограда важно соблюдать баланс: на 1 кг урожая должно приходиться около 1,5 м² листовой поверхности. При вертикальной шпалере нужно оставлять одну гроздь на два сильных побега.

Хорошее опыление в этом сезоне требует особенно тщательного отбора гроздей: сначала удаляют слабые, затем — лишние. Также обрезают молодые побеги и листья ниже уровня грозди, включая противоположный лист, утративший фотосинтетическую активность после 40 дней. Это улучшает освещенность и вентиляцию, облегчает фитосанитарную обработку.

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Как защитить виноград после цветения

В этом случае нужно провести фитосанитарную обработку против мучнистой росы системными средствами. Когда ягоды достигнут размера горошины, нужно применять препараты с медью, серой и инсектицидами для защиты от второго поколения моли. Это особенно важно в период формирования ягод, когда они наиболее уязвимы к инфекциям. Для эффективной борьбы с мучнистой росой лучше использовать серосодержащие препараты в повышенной дозировке — 6–8 кг/га, поскольку стандартные 3 кг/га показывают слабую защиту.

Чем удабривать виноград

Проводить внекорневую подкормку нужно с упором на фосфорсодержащие удобрения. Фосфор играет ключевую роль в закладке цветочных почек — будущих плодовых образований на следующий год.

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Как правильно поливать виноград

В период интенсивного вегетативного роста виноградная лоза особенно нуждается в воде. Щедрый полив после окончания цветения способствует активному развитию листьев и помогает поддерживать стабильные условия в почве. Тем не менее, полив растения следует проводить, ориентируясь на фактический уровень влажности в зоне активных корней — оптимально с использованием специально установленных датчиков.