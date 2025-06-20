Не мийте черешню абияк: ця поширена помилка може зіпсувати ягоди

Змити з ягід усі забруднення однією водою не вийде

Літо радує нас достатком фруктів, але перед вживанням їх потрібно ретельно помити. Це стосується як полуниці, так і черешні, яка почала тішити своїм урожаєм. Виявляється, під час миття ягоди слід враховувати важливі нюанси.

На черешні може осідати пил, бруд і мікроби, тому слід знати, як правильно її помити й зробити безпечним для вживання. Більш детально про це розповіли у матеріалі Masterclass.

Як правильно мити черешню і яких помилок не можна допускати

Насамперед ягоди не варто мити нашвидкуруч, спочатку потрібно відірвати у неї плодоніжки, викинути гнилі та побиті плоди. Відразу після покупки або збирання врожаю черешню, якщо ви вживати її не збираєтеся, не варто мити, тому що волога залишається на ягодах і створює середовище для розвитку цвілі.

Категорично не можна мити черешню в окропі й гарячій воді, щоб позбутися бактерій. Навпаки, такими діями ви пошкодите шкірку та захисну плівку черешні, в результаті це сприятиме збільшенню росту бактерій.

Довго замочувати ягоди у воді також не рекомендується, тому що черешні стануть водянистими та втратять свій смак.

Як правильно мити черешню? Можна зробити це за допомогою білого оцту, який знищить бактерії та прибере пестициди. Наповніть миску холодною водою (1 літр), додайте 1 склянку оцту і залиште черешні на пару хвилин, потім промийте в друшляку проточною водою.

Як правильно мити черешню, Фото: Freepik

Для цих цілей також підійде розчин на основі соди. Візьміть 1 літр води та додайте 1 чайну ложку харчової соди, ретельно розмішайте. Залишіть замочуватися на кілька хвилин, потім промийте проточною водою протягом хвилини.

"Телеграф" писав раніше, що ціни на продукти в Україні породили нову хвилю мемів. Зокрема, багато хто сміється, що на купівлю черешні вже треба брати кредит.