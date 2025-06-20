Не мойте черешню как попало: эта распространенная ошибка может испортить ягоды

Смыть с ягод все загрязнения одной водой не получится

Лето радует нас изобилием фруктов, но перед употреблением их нужно тщательно помыть. Это касается как клубники, так и черешни, которая начала радовать своим урожаем. Как оказывается, во время мытья ягоды следует учитывать важные нюансы.

На черешне может оседать пыль, грязь и микробы, поэтому следует знать, как правильно ее помыть и сделать безопасной к употреблению. Более дательно об этом рассказали в материале Masterclass.

Как правильно мыть черешню и каких ошибок нельзя допускать

В первую очередь, ягоды не стоит мыть на скорую руку, сначала нужно оторвать у нее плодоножки, выкинуть гнилые и побитые плоды. Сразу после покупки или сбора урожая черешню, если вы употреблять ее не собираетесь, не стоит мыть, потому что влага остается на ягодах и создает среду для развития плесени.

Категорически нельзя мыть черешню в кипятке и сильно горячей воде, чтобы избавиться от бактерий. Наоборот, такими действиями вы повредите кожуру и защитную пленку черешни, в результате это будет способствовать увеличению роста бактерий.

Долго замачивать ягоды в воде также не рекомендуется, потому что черешни станут водянистыми и потеряют свой вкус.

Как же правильно мыть черешню? Можно сделать это с помощью белого уксуса, который уничтожит бактерии и уберет пестициды. Наполните миску холодной водой (1 литр), добавьте 1 стакан уксуса и оставьте черешни на пару минут, затем промойте в дуршлаге проточной водой.

Как правильно мыть черешню, Фото: Freepik

Для этих целей подойдет и раствор на основе соды. Возьмите 1 литр воды и добавьте 1 чайную ложку пищевой соды, тщательно размешайте. Оставьте замачиваться на пару минут, потом промойте проточной водой в течение минуты.

"Телеграф" писал ранее, что цены на продукты в Украине породили новую волну мемов. В частности, многие смеются, что на покупку черешни уже надо брать кредит.