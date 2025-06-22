Цілюща багнюка, рибалка і відпочинок: ось чому варто відвідати цей лиман на Одещині (фото)

Це місце, де природа зберегла свою первозданність, пропонуючи відвідувачам справжній відпочинок для душі та тіла

Тилігульський лиман розкинувся на узбережжі Чорного моря, неподалік від Одеси і Миколаєва. Це унікальне місце поєднує в собі мальовничі ландшафти, багату екосистему та можливості для різноманітного відпочинку.

"Телеграф" розповість, що відомо про місце. А також як до нього доїхати з різних куточків країни.

Тилігуйський лиман вражає своєю природною красою. Тут зустрічаються солоні води лиману з прісною водою річок, створюючи особливий мікроклімат.

Тилігуйський лиман на карті

Береги водойми оточені очеретяними заростями, які служать домівкою для численних видів птахів. Любителі орнітології зможуть спостерігати за пеліканами, чаплями, лебедями та іншими представниками пернатих.

Тилігуйський лиман

Для активного відпочинку лиман пропонує чудові умови для рибалки. Тут водяться короп, судак, щука та інші види риби. Любителі водних видів спорту оцінять можливості для каякінгу та віндсерфінгу на спокійних водах лиману.

Як виглядає Тилігуйський лиман

Особливу цінність представляють лікувальні властивості місцевих грязей та солоної води. Місцеві санаторії та пансіонати пропонують оздоровчі процедури, які допомагають при захворюваннях опорно-рухового апарату та шкіри.

Для сімейного відпочинку Тулігійський лиман ідеально підходить завдяки пологим берегам та неглибоким ділянкам, безпечним для дітей. Чисте повітря та тиша створюють ідеальні умови для релаксації подалі від міської метушні.

Грязі на Тилігуйському лимані

Найкращий час для відвідування – з травня по вересень, коли температура води та повітря найбільш комфортна.

Як дістатися до Тилігуйського лиману

З Одеси

Автомобілем: 45-50 км (близько 1 години)

Трасою M-15 в напрямку Білгород-Дністровського

Поворот на с. Лебедівка, далі за вказівниками

Громадським транспортом:

Автобус Одеса — Білгород-Дністровський, зупинка "Лебедівка"

Маршрутка від автовокзалу "Привоз"

.З Києва

Автомобілем: 480 км (5-6 годин)

Трасою M-05 Київ — Одеса.

Через Умань, Первомайськ до Одеси.

Далі як з Одеси.

Поїздом + автобус:

Потяг Київ — Одеса (нічний, 8-9 годин)

З Одеси автобусом до лиману

Автобусом:

Прямий рейс Київ — Білгород-Дністровський

Час у дорозі: 7-8 годин

Зі Львова

Автомобілем: 650 км (7-8 годин)

Трасою M-09 до Тернополя.

M-12 через Вінницю до M-05.

M-05 до Одеси, далі до лиману.

Поїздом:

Потяг Львів — Одеса (12-14 годин).

З Одеси до лиману автобусом.

Автобусом:

Львів — Одеса (10-12 годин).

Пересадка в Одесі.

З Дніпра

Автомобілем: 320 км (4-5 годин)

Трасою M-04 до Кривого Рогу

Далі M-14 до Миколаєва

M-15 через Очаків до Одеси

Поїздом:

Потяг Дніпро — Одеса (6-7 годин)

З Одеси автобусом до лиману

З Харкова

Автомобілем: 520 км (6-7 годин)

Трасою M-18 до Дніпра

Далі як з Дніпра

Поїздом:

Потяг Харків — Одеса (8-10 годин)

З Одеси до лиману

Корисні поради для подорожі

Рекомендується бронювати житло заздалегідь, особливо у високий сезон.

При подорожі автомобілем перевірте стан доріг та наявність палива.

Візьміть з собою сонцезахисні засоби та головні убори.

Для рибалки потрібна ліцензія.

У високий сезон можливі затримки на дорогах, закладайте додатковий час.

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