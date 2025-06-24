Проблем з урожаєм не буде: два простих засоби допоможуть отримати смачні плоди

Томати треба підгодовувати, аби вони росли великими та смачними

Червень — місяць активного росту помідорів, тож важливо ретельно за ними доглядати, аби згодом збирати великий урожай. Важливо пам'ятати про хороші добрива для томатів.

На Youtube-каналі "Дім і присадибна ділянка" розповіли, що під час цвітіння помідори особливо потребують поживних речовин. Зокрема, кальцій та бор можуть пришвидшити їх ріст. Завдяки бору у рослин краще відбувається запилення та розвиток плодів. А кальцій зміцнює стінки плодів, тож зменшується ризик зараження хворобами.

Для підгодівлі візьміть борну кислоту у співвідношенні 10 грамів на 10 літрів води. Речовину розводять гарячою водою. Розчин вносять у заздалегідь зволожену землю та на листя. Завдяки бору швидше формуються зав'язі, а рослини стають адаптивними до стресових умов. Якість плодів стає вищою.

Урожай помідорів на ділянці, фото Freepik

Борну кислоту використовують тричі на сезон: під час формування бутонів, під час цвітіння та під час плодоношення.

Натомість кальцій міститься у деревній золі. 1 склянку речовини розбавляють у 10 літрах води. Настій треба вносити під корінь кущів помідорів. Завдяки кальцію томати менше хворітимуть, швидше відбуватиметься обмін речовин, а корені та пагони будуть міцнішими.

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