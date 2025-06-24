Проблем с урожаем не будет: два простых средства помогут получить вкусные плоды

Томаты надо подкармливать, чтобы они росли большими и вкусными

Июнь – месяц активного роста помидоров, поэтому важно тщательно за ними ухаживать, чтобы впоследствии собирать большой урожай. Важно помнить о хороших удобрениях для томатов.

На Youtube-канале "Дом и приусадебный участок" рассказали, что во время цветения помидоры особенно нуждаются в питательных веществах. В частности, кальций и бор могут ускорить их рост. Благодаря бору у растений лучше происходит опыление и развитие плодов. А кальций укрепляет стенки плодов и уменьшается риск заражения болезнями.

Для подкормки возьмите борную кислоту в соотношении 10 граммов на 10 л воды. Вещество разводят горячей водой. Раствор вносят в предварительно увлажненную землю и налистья. Благодаря бору быстрее формируются завязи, а растения становятся адаптивными к стрессовым условиям. Качество плодов становится выше.

Урожай помидоров на участке, фото Freepik

Борную кислоту используют трижды в сезон: при формировании бутонов, во время цветения и во время плодоношения.

Кальций содержится в древесной золе. 1 стакан вещества разбавляют в 10 литрах воды. Настой нужно вносить под корень кустов помидоров. Благодаря кальцию томаты будут меньше болеть, скорее будет происходить обмен веществ, а корни и побеги будут крепче.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как действовать, когда растут пустоцветы на кабачках. Существует несколько причин, почему так происходит.