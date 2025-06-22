Не забудьте підживити цим малину: ягоди будуть великими та солодкими

Є речовини, які покращать плодоношення ягід

Малина вважається однією з найпопулярніших ягід в Україні завдяки великій кількості вітамінів і солодкому смаку. Для того, щоб збирати великі та соковиті плоди, треба вчасно підживлювати ягоди деякими засобами. Також ми розповідали, як можна заробити на малині, якщо вона росте на вашій ділянці.

Кущі малини втрачають багато поживних речовин під час плодоношення. Тому треба вчасно їх удобрювати. Видання Prosto.way підготувало кілька варіантів найефективніших добрив для малини.

Коли ви помітили ягоди на кущах — саме час їх підживлювати. Добрива мають містити калій та азот. Помічними для малини стануть 15 грамів сульфат калію та 5-7 грамів сечовини. Замість них може підійти й комплексне квіткове добриво. Важливо, аби в складі калію та азоту містилося більше, ніж фосфору в 3-4 рази. Речовини розбавляють 10 літрами води.

Урожай малини, фото Freepik

Ефективним для малини буде добриво у вигляді бурштинової кислоти. Дотримуйтеся пропорції: 3-5 грамів на 10 літрів води. Амінокислоти також сприятимуть швидшому засвоєнню речовин.

Також малину можна підживити комплексним добривом для полуниці. Для цієї ягоди воно також буде корисним, адже туди входять такі мікроелементи: азот, фосфор, цинк, мідь, калій, бор.

Раніше "Телеграф" розповідав, як захистити полуницю від гниття. Зробіть це, аби не втратити урожай.