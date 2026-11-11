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ВЛК направила на операцію, але людина відмовилася: чи можуть за це посадити під час мобілізації

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Прогнозоване покращення після лікування не визначає висновку ВЛК
Прогнозоване покращення після лікування не визначає висновку ВЛК. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Адвокатка пояснила важливий нюанс закону

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Відмова від хірургічного втручання не є підставою для кримінальної відповідальності за ухилення від мобілізації. Людина має право не погоджуватися на операцію, і користування цим правом є законним.

Це пояснила адвокатка Анна Даніель, коментуючи застосування статті 336 Кримінального кодексу в ексклюзиві "Телеграфу". Ця норма передбачає за ухилення від призову під час мобілізації позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

Більше подробиць в матеріалі: "ВЛК радить операцію, а ви проти: чи вважається відмова ухиленням від мобілізації".

"Держава гарантує кожному право на відмову від медичного втручання, тому користування цим правом не можна кваліфікувати як ухилення від мобілізації", – наголосила адвокатка Анна Даніель.

Окреме питання – оцінка здоров'я військово-лікарською комісією. За словами адвокатки, ВЛК має визначати придатність за станом людини на день огляду. Цей підхід діє і тоді, коли без операції людина не може виконувати певні військові обов'язки.

"Комісія зобов'язана враховувати виключно фактичний стан здоров'я, а не гіпотетичний чи прогнозований результат після можливого лікування або операції", – підкреслила адвокатка Анна Даніель.

Раніше "Телеграф" писав про те, хто з українців може отримати повістки в першу чергу в листопаді.

Теги:
#Мобілізація #ВЛК #ТЦК