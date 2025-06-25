У вас на городі росте справжній скарб: на якій ягоді можна заробити 4 тис грн
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Ви можете відкрити для себе нові перспективи
Заробити гроші влітку на сезонних ягодах та овочах доволі просто, наприклад, а чи знали ви що на продажу смородини можна отримати 4 тисячі гривень? Єдина умова — бажання.
"Телеграф" детальніше розповість, як заробити на цій корисній ягоді. Вдома на грядках треба мати від 5 кущів смородини.
Маючи 5 кущів смородини, ви володієте справжнім скарбом. Один здоровий кущ може дати від 3 до 7 кг ягід за сезон. При середньому врожаї 4 кг з куща, ваші 5 кущів принесуть близько 20 кг смородини.
Ціни в магазині
Якщо в "Сільпо" смородина коштує 22 грн за 100 г (220 грн/кг), то домашня органічна смородина може коштувати 250-300 грн за кілограм. Чому?
- Відсутність хімікатів — ваша ягода натуральна.
- Свіжість — збирається та продається в день збору.
- Локальність — покупці підтримують місцевого виробника.
- Обмежена кількість — ексклюзивний продукт.
Розрахунок прибутку
При консервативному підході ви можете продати 16 кг смородини за 250 грн за кілограм, що принесе вам 4,000 грн чистого прибутку. Ще 4 кг залишиться для власного споживання та заготовок на зиму.
В оптимістичному варіанті, встановивши ціну 300 грн за кілограм, ви отримаєте 4,800 грн з тих самих 16 кг проданої смородини. Така ціна цілком виправдана для органічної ягоди домашнього вирощування.
Стратегії продажу
Найпростіший спосіб почати продажі — запропонувати смородину сусідам та знайомим, адже вони вже знають вас та довіряють якості вашої продукції. Створіть пости у соціальних мережах з фотографіями свіжої ягоди, показавши процес збору та підкресливши органічність вирощування. Також варто приєднатися до місцевих груп у Telegram або Viber, де активно продають та купують домашню продукцію.
Фермерські ринки вихідного дня стануть чудовою платформою для реалізації вашого врожаю. Орендуйте невелике місце, підготуйте красиву упаковку з етикетками та розкажіть покупцям історію вашого продукту — від догляду за кущами до збору врожаю.
Кафе та ресторани часто шукають свіжі місцеві інгредієнти для своїх десертів та напоїв. Зверніться до закладів у вашому районі з пропозицією постачання свіжої смородини — ціна може бути навіть вищою через унікальність та обмежену кількість продукту.
Переробка смородини відкриває додаткові можливості для заробітку. Варення можна продавати за 50-80 грн за банку 0.5л, заморожена ягода коштуватиме 200-250 грн за кілограм, а сушена смородина — найдорожчий продукт за 400-500 грн за кілограм.
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