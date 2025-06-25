У вас на городі росте справжній скарб: на якій ягоді можна заробити 4 тис грн

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Заробити гроші влітку на сезонних ягодах та овочах доволі просто, наприклад, а чи знали ви що на продажу смородини можна отримати 4 тисячі гривень? Єдина умова — бажання.

"Телеграф" детальніше розповість, як заробити на цій корисній ягоді. Вдома на грядках треба мати від 5 кущів смородини.

Маючи 5 кущів смородини, ви володієте справжнім скарбом. Один здоровий кущ може дати від 3 до 7 кг ягід за сезон. При середньому врожаї 4 кг з куща, ваші 5 кущів принесуть близько 20 кг смородини.

Ціни в магазині

Якщо в "Сільпо" смородина коштує 22 грн за 100 г (220 грн/кг), то домашня органічна смородина може коштувати 250-300 грн за кілограм. Чому?

Відсутність хімікатів — ваша ягода натуральна.

— ваша ягода натуральна. Свіжість — збирається та продається в день збору.

— збирається та продається в день збору. Локальність — покупці підтримують місцевого виробника.

— покупці підтримують місцевого виробника. Обмежена кількість — ексклюзивний продукт.

Розрахунок прибутку

При консервативному підході ви можете продати 16 кг смородини за 250 грн за кілограм, що принесе вам 4,000 грн чистого прибутку. Ще 4 кг залишиться для власного споживання та заготовок на зиму.

В оптимістичному варіанті, встановивши ціну 300 грн за кілограм, ви отримаєте 4,800 грн з тих самих 16 кг проданої смородини. Така ціна цілком виправдана для органічної ягоди домашнього вирощування.

Що таке смородина

Стратегії продажу

Найпростіший спосіб почати продажі — запропонувати смородину сусідам та знайомим, адже вони вже знають вас та довіряють якості вашої продукції. Створіть пости у соціальних мережах з фотографіями свіжої ягоди, показавши процес збору та підкресливши органічність вирощування. Також варто приєднатися до місцевих груп у Telegram або Viber, де активно продають та купують домашню продукцію.

Фермерські ринки вихідного дня стануть чудовою платформою для реалізації вашого врожаю. Орендуйте невелике місце, підготуйте красиву упаковку з етикетками та розкажіть покупцям історію вашого продукту — від догляду за кущами до збору врожаю.

Кафе та ресторани часто шукають свіжі місцеві інгредієнти для своїх десертів та напоїв. Зверніться до закладів у вашому районі з пропозицією постачання свіжої смородини — ціна може бути навіть вищою через унікальність та обмежену кількість продукту.

Переробка смородини відкриває додаткові можливості для заробітку. Варення можна продавати за 50-80 грн за банку 0.5л, заморожена ягода коштуватиме 200-250 грн за кілограм, а сушена смородина — найдорожчий продукт за 400-500 грн за кілограм.

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