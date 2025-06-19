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Якщо це росте у вашому городі - зробіть з цього бізнес. Як заробити на ягодах без вкладень

Автор
Марина Іщенко
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Автор
Продаж малини
Продаж малини. Фото Колаж "Телеграф"

Не обов’язково мати гектари землі чи великі інвестиції

Малина — ягода, яка може годувати. У багатьох селах та навіть на міських дачах вона росте десятками кущів і часто просто гниє. А дарма. Бо малина — це не лише смачний десерт, а й справжнє джерело доходу.

"Телеграф" розповість, як можна заробити. У матеріалі ви дізнаєтесь про три способи прибутку на цій ягоді.

Скільки можна заробити на малині

Згідно з даними Мінфіну, малина нині коштує значно дорожче за полуницю. Станом на 6 травня ціни на малину в українських супермаркетах такі:

  • Новус — 199 грн за 100 г (без знижки — 359 грн) або 219 грн за 300 г;
  • Сільпо — 399,90 грн за 100 г;
  • Метро — 415,90 грн за 125 г;
  • Fruit Time — 423,75 грн за 150 г.

За таких цін малина стає справжнім делікатесом на полицях магазинів.

Малина скільки коштує у червні 2025 року
Ціни на малину в українських супермаркетах

Три способи заробітку на малині

  • Продаж свіжої малини. Найпростіший варіант — зібрати ягоду і продати її на базарі, сусідам або через оголошення у Viber-групах. Купують швидко, бо ягода ніжна та сезон короткий.
  • Заморожування. Якщо маєте морозильну камеру — заморожуйте врожай. Взимку малина зберігає ціну, а іноді стає ще дорожчою. Ідеальна для продажу в кав’ярні чи пекарні.
  • Варення або джем. Баночка малинового варення — це вже не 100 гривень, а 150–200. А як бонус — довший термін зберігання та додатковий прибуток.
Малина
Як заробити на малині

А якщо нема малини

Малина розмножується дуже швидко. Попросіть у знайомих відросток або прикопайте гілочку — вже наступного року будете з урожаєм. Навіть 5–6 кущів дають кілька кілограмів, яких вистачить і на родину, і на старт малого бізнесу.

До речі, деякі підприємливі господині продають не ягоду, а листя малини — для чаїв та фітозборів. Один пучок сушеного листя — 50–70 гривень, а роботи майже немає.

Раніше "Телеграф" розповідав, як заробити на сухоцвітах.

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#Гроші #Малина #Город #Заробіток