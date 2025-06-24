Оси не зіпсують ваш пікнік: простий лайфхак відлякає небезпечних комах

Цей лайфхак точно стане в нагоді влітку, щоб прогнати ос

Літо – час відпочинку на свіжому повітрі, подорожей та пікніків. І це ідеальний час для поширення різних комах, не завжди приємних та нешкідливих. Так, наприклад, оси влітку можуть зіпсувати відпочинок на природі або посиденьки на дачі.

"Телеграф" розповість, як за допомогою простого лайфхака відвадити докучливих ос з дачі, тераси або пікніка на природі.

Як виявилося, існує простий лайфхак, за допомогою якого можна відлякати ос. У цьому вам допоможе кава, аромат якої дуже не подобається комахам, пише Express.

Все, що вам потрібно зробити, це висипати трохи сухої кавової гущі на безпечну поверхню (наприклад, металеву або керамічну миску) і підпалити її. Невелике підпалення кави в контрольованих умовах призведе до появи ароматного диму, який відразу відлякає ос та інших комах, що літають.

Цей лайфхак допоможе вам забезпечити комфортний відпочинок на природі, пікніку або під час посиденьок з рідними в альтанці або на терасі дачі. Фокус із підпалом кавової гущі можна повторювати, коли дим вивітрюватиметься.

Цей лайфхак не лише ефективний, а й практичний. До того ж підпалювання кавової гущі є безпечним для корисних комах і не нашкодить людям навколо. Головне обережно поводитися з відкритим вогнем і робити все у контрольованих умовах.

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