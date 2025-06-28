Гороскоп на 29 червня: грошовий добробут у Тельців, удача у коханні у Скорпіонів

Не пропустіть завтра можливі зміни щодо грошей

У 2025 році на багатьох знаків Зодіаку чекають великі зміни. Тим часом "Телеграф" публікує гороскоп на завтра, 29 червня, щоб ви могли підготуватися до можливих сюрпризів долі цієї неділі.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Хороший день, щоб повернутися до давніх ідей і приступити до їх реалізації. В особистому житті зараз краще взяти паузу — як тим, хто у стосунках, так і тим, хто шукає кохання. Намагайтеся не перевантажувати себе справами.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Гроші вимагають підвищеної уваги. Рішення завтра можуть вплинути на ваше матеріальне становище. Будьте спостережливими — це допоможе відкрити нові перспективи та зробити крок до покращення фінансового добробуту.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Цей день особливо вдалий для прогулянок, спорту та водних процедур. Намагайтеся відгукуватися на прохання про допомогу — ваша участь та турбота не залишаться непоміченими. Всесвіт щедро винагородить вашу чуйність удачею у майбутньому.

Рак (22 червня — 22 липня)

Зробіть перший крок назустріч тим, з ким були у сварці — іноді досить невеликого доброго вчинку, щоб розтопити кригу. Навіть найнепривітніші люди не залишаться байдужими до вашої доброти.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Зробіть ставку на вагомих завданнях і не витрачайте сили на дрібниці. День сприятливий для початку чогось по-справжньому важливого — це може вплинути на подальше життя.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Намагайтеся уникати порожніх обіцянок, особливо стосовно близьких. Щирість та чесність завтра особливо важливі. Початі справи обов’язково доводьте до кінця — інакше в майбутньому вони можуть спричинити проблеми та стрес.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Зізнання у почуттях і компліменти виявляться дуже доречними. Теплі слова справлять гарне враження на оточуючих. Успіх чекає на тих Терезів, хто не відкладатиме важливих справ у довгу скриньку.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

У робочих справах з’явиться можливість зрушити з місця. З’являться перші відчутні успіхи. В особистому житті також можливі позитивні зрушення — очікуються приємні знайомства, а в сім’ї побільшає порозуміння і тепла.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Подумайте про зміни та скористайтеся можливостями, які завтра щедро запропонує Всесвіт. Але пам’ятайте, що навіть прагнучи мети, не варто йти по головах.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Захистіть себе від негативного впливу оточуючих. По можливості, уникайте спілкування з тими, хто викликає у вас неприємні емоції. Це слушний час для духовних практик — медитації, молитов.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Навіть якщо ви працюєте, постарайтеся увечері приділити увагу сім’ї чи близьким друзям. Покажіть турботу — зробіть невеликий подарунок або просто проявіть увагу. Особливо важливо зміцнювати стосунки із партнером.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Розплануйте день і строго тримайтеся наміченого курсу. Дисципліна завтра допоможе впоратися з усіма завданнями. В іншому випадку великий ризик припустити безліч помилок.