Ніколи не купуйте таке м'ясо в магазині. Як бути впевненим, що воно точно свіже

Чотири ознаки, на які слід звернути увагу

З початком літнього сезону дедалі більше питань виникає щодо вибору якісного, а головне свіжого м'яса. Особливо це стосується приготування шашликів чи стейків.

"Телеграф" розповість, як швидко обрати якісне м'ясо прямо на прилавку і на що треба звертати увагу. Зауважимо, що якість вже маринованого м'яса чи фаршу складно визначити без додаткових тестів.

Як обрати свіже м'ясо

Будь-яке м'ясо залежно від виду має свої особливості, однак є кілька універсальних пунктів, за якими слід визначати свіжість. Серед них: колір, вологість, запах, стан жиру, дотик.

Колір

Свіжа свинина має бути рожевою, яловичина – яскраво-червоною, а курятина — блідо-рожевою. Якщо м'ясо тьмяне чи темне, це вказує на його не свіжість. Окрім того, свіже м'ясо має помірний блиск, а його відсутність — вказує на тривале перебування на повітрі.

На дотик

Свіже м'ясо на дотик помірно вологе та пружне. Наявність липкого слизу вказує на те, що сировина залежалась на прилавку. Пружність м'яса перевіряється натисканням на нього, якщо ямка зникає за кілька секунд — м'ясо свіже.

Ветеринарно-санітарна експертиза, Зажарська Н.,

Запах

Свіже м'ясо має характерний помірний запах. Наявність солодкуватого, кислуватого чи тухлого запаху свідчить про псування сировини.

Жир

У свіжого м'яса жир білий або рожевий. Жовтий жир може бути ознакою тривалого зберігання м'яса або того, що тварина була стара.

Ветеринарно-санітарна експертиза, Зажарська Н.,

Зауважимо, що визначити усі вище перелічені ознаки у розмороженого м'яса не можливо. Адже заморожування і розморожування впливають на структуру сировини, що одразу помітно.

Також мариноване, а особливо запаковане м'ясо, може мати сумнівну якість. Адже маринад призначений не тільки для покращення смаку страви, а й консервування та уповільнення процесів розпаду тканин. Те саме стосується і просоленого м'яса чи сала.

Виходить, що для шашлику краще обирати свіже без запаху та слизу м'ясо і маринувати його власноруч. Таким чином ви точно зможете бити певні в його якості. Несвіже м'ясо може загрожувати отруєнням та інфікуванням різними інфекціями.

Головне, купуйте м'ясо тільки у сертифікованих продавців, де воно проходить ветеринарно-санітарний контроль. Стихійні ринки та покупки у бабусь без довідок краще не здійснювати.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно обирати ковбасу, аби не отруїтися.