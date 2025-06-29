Укр

Была мечтой каждой хозяйки: легендарную люстру времен СССР продают в Украине

Автор
Мария Назарова
Дата публикации
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Автор
Коллаж "Телеграфа" Новость обновлена 29 июня 2025, 22:13

К этой модели снова появился интерес, теперь уже как к раритету

В Украине продается знаменитая хрустальная люстра времен СССР в стиле модерн, которая была известна под разными названиями: "Спутник", "Одуванчик" и "Эра". Этот предмет интерьера был разработан советскими дизайнерами в 60-е в честь запуска первого спутника в космос.

Соответствующее объявление опубликовано на популярном украинском сайте купли-продажи. Продавец хочет получить за раритет 8200 грн.

Люстра находится в идеальном состоянии, что видно на фото. Владелец проживает в Киеве, но может отправить товар Новой почтой.

Эта модель выпускалась в Ереване в 60-70-е годы и была популярна в СССР. Корпус производился из хромированной стали, на котором в три ряда размещались хрустальные тарелочки. Люстры имели три патрона для лампочек.

Примечательно, что было несколько модификаций этой модели. Они отличались количеством тарелочек – от 30 до 44. В объявлении не указано, сколько их здесь, однако при желании это можно уточнить.

В свое время такая люстра была иконой стиля и символом престижа, поскольку ее нелегко было "достать". Именно поэтому о ней мечтала каждая хозяйка, однако если представить весь процесс откручивания тарелочек, чтобы их почистить, и крепления их обратно, то… скажем прямо, так себе удовольствие.

Сегодня эта люстра уже является раритетом и может заинтересовать коллекционеров. Также ее можно использовать в интерьерах в стиле модерн, который снова достаточно популярен.

Люстра СССР Одуванчик Спутник Эра хрустальная
Люстра СССР "Одуванчик" ("Спутник")
Люстра СССР Одуванчик Спутник Эра хрустальная
Люстра СССР "Одуванчик" ("Спутник")
Люстра СССР Одуванчик Спутник Эра хрустальная
Люстра СССР "Одуванчик" ("Спутник")

Ранее мы писали, что в Украине продают раритетные часы с котиком. Отмечается, что они в идеальном состоянии, до сих пор работают и продаются за 2 700 грн.

Теги:
#Спутник #Фото #Одуванчик #Вещи СССР #Люстра #хрусталь