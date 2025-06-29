Была мечтой каждой хозяйки: легендарную люстру времен СССР продают в Украине

К этой модели снова появился интерес, теперь уже как к раритету

В Украине продается знаменитая хрустальная люстра времен СССР в стиле модерн, которая была известна под разными названиями: "Спутник", "Одуванчик" и "Эра". Этот предмет интерьера был разработан советскими дизайнерами в 60-е в честь запуска первого спутника в космос.

Соответствующее объявление опубликовано на популярном украинском сайте купли-продажи. Продавец хочет получить за раритет 8200 грн.

Люстра находится в идеальном состоянии, что видно на фото. Владелец проживает в Киеве, но может отправить товар Новой почтой.

Эта модель выпускалась в Ереване в 60-70-е годы и была популярна в СССР. Корпус производился из хромированной стали, на котором в три ряда размещались хрустальные тарелочки. Люстры имели три патрона для лампочек.

Примечательно, что было несколько модификаций этой модели. Они отличались количеством тарелочек – от 30 до 44. В объявлении не указано, сколько их здесь, однако при желании это можно уточнить.

В свое время такая люстра была иконой стиля и символом престижа, поскольку ее нелегко было "достать". Именно поэтому о ней мечтала каждая хозяйка, однако если представить весь процесс откручивания тарелочек, чтобы их почистить, и крепления их обратно, то… скажем прямо, так себе удовольствие.

Сегодня эта люстра уже является раритетом и может заинтересовать коллекционеров. Также ее можно использовать в интерьерах в стиле модерн, который снова достаточно популярен.

Люстра СССР "Одуванчик" ("Спутник")

Люстра СССР "Одуванчик" ("Спутник")

Люстра СССР "Одуванчик" ("Спутник")

Ранее мы писали, что в Украине продают раритетные часы с котиком. Отмечается, что они в идеальном состоянии, до сих пор работают и продаются за 2 700 грн.