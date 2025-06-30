Посадіть поряд з кабачками ці рослини і здивуєтеся результату: які рослини стануть гарними сусідами

Що посадити поряд з кабачками, щоб вони дали добрий урожай

Кабачки — улюблений овоч багатьох городників і дачників. Вони невибагливі у вирощуванні, а страви з їх плодів чудово доповнюють харчування у літній період. Однак, щоб кабачки дали добрий урожай, крім догляду їм потрібні добрі сусіди по грядці.

"Телеграф" розповість, які рослини потрібно посадити біля кабачків, щоб вони відлякували шкідників та приваблювали комах-запилювачів.

Що посадити поряд із кабачками?

Деякі рослини стануть добрими сусідами для кабачків на городі. Вони здатні своїм ароматом відлякувати шкідників та приваблювали до квітучих рослин кабачків запилювачів, щоб підвищити шанси на запилення і гарний урожай.

Кріп

Кріп – чудова зелень для салатів, яка стане гарним компаньйоном для кабачків. Справа в тому, що в літню спеку кріп стрілкується і починає цвісти, привертаючи на город паразитичних ос, які в свою чергу харчуються кабачковими жуками. Таким чином, ви отримаєте і ароматну зелень і кабачки, не пошкоджені шкідниками.

Чорнобривці

Ці ароматні квіти давно відомі своїми корисними властивостями для городніх культур. Не виняток і кабачки, для яких чорнобривці теж стануть добрими сусідами. Ці квіти приваблюють на город корисних комах, а також відлякують своїм ароматом шкідників, таких як попелиця.

Соняшники

Ці високі рослини не тільки привертають на город запилювачів, але і можуть стати надійною опорою для кабачків. Посадка соняшників біля кабачків може покращити процес запилення і в результаті ви отримаєте щедрий урожай овочів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як змусити кабачки на городі не лише цвісти, а й плодоносити. З цими порадами пустоцвітів більше не буде.