Цей хитрий трюк назавжди відвадить голубів від вашого балкона: що потрібно зробити

Простий копійчаний засіб може допомогти у боротьбі з голубами

Голуби на дачі, у саду чи навіть на балконі можуть стати справжньою проблемою влітку. Птахи в пошуках їжі можуть брати в облогу ваш балкон або літню терасу, при цьому безсовісно гадячи на всі поверхні. Однак є способи, як їх відвадити зі свого двору чи дачі.

"Телеграф" розповість, як гуманно та екологічно боротися з голубами на балконі або в саду, щоб вони не псували ваше майно.

Як боротися із голубами?

Такі здавалося б невинні птахи, як голуби, можуть стати справжньою проблемою, яка потребує негайного вирішення, пише Express. На дачі вони можуть зіпсувати ваш урожай городніх культур, висмикуючи саджанці. А в місті можуть загадити балкон, особливо якщо ви мали необережність хоч раз їх підгодувати — вони прилітатимуть знову і знову.

Проте є екологічний і гуманний спосіб боротися з пернатими шкідниками, без шкоди собі. Все що вам потрібно — це розвісити на балконі або в саду блискучі компакт-диски. Можливо блискучі "зайчики" і здатні приваблювати сорок, проте вони точно стануть відлякуючим фактором для голубів.

Підвішені компакт-диски на мотузці, що коливається на вітрі, можуть виявитися напрочуд ефективним засобом для відлякування голубів. Справа в тому, що ці "сонячні зайчики" сильно заважають зору голубів. Тому нахабні птахи не летітимуть до вашого балкона чи саду.

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